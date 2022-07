Rio define desfiles de escolas de samba do grupo especial em 2023

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) definiu a ordem dos desfiles do grupo especial do carnaval de 2023, que serão realizados nos dias 19 e 20 de fevereiro. O sorteio foi realizado na noite de ontem (11), na Cidade do Samba, onde as escolas mantêm seus barracões.

O primeiro dia será aberto pela Império Serrano, escola que subiu para o Grupo Especial depois de se tornar campeã da Série Ouro no carnaval deste ano. Em seguida, desfilam Acadêmicos do Grande Rio, campeã do Grupo Especial de 2022, Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira.

Já o segundo dia será aberto pela Paraíso do Tuiuti, penúltima colocada no grupo especial deste ano, seguida por Portela, Vila Isabel, Imperatriz, a vice-campeã Beija-Flor e Viradouro.