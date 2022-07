Vila de São Jorge será palco de encontro de culturas tradicionais

É tempo de aquilombar-se. Animados por este lema, os participantes do já consagrado Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros voltam a se reunir, a partir de hoje (15), na pacata Vila de São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás, na Entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Após dois anos sem o evento presencial, devido às restrições sanitárias impostas pela covid-19, o encontro chega a 22ª edição promovendo as manifestações culturais populares tradicionais e a troca de experiência entre os participantes.

Além de debates; mostra de filmes; exibições artísticas e oficinas de dança, música e artesanato, há vários shows agendados para ocorrer até o encerramento do encontro, na noite do próximo dia 30. Entre as atrações musicais anunciadas pela organização estão Anelis Assumpção; Amaro Freitas; Cordel do Fogo Encantado; Curumim; Glória Bomfim; Juçara Marçal; Maria Gadú, entre outros.

Além de artistas já conhecidos, o evento reúne representantes de comunidades tradicionais da Chapada dos Veadeiros e de outras regiões do país. O público terá a oportunidade de assistir a apresentações de grupos como o Caiana dos Criolos, cujas integrantes, provenientes de uma comunidade quilombola paraibana, já lançaram dois CDs com côcos de roda e cirandas.

Parte do evento, a 14ª edição da Aldeia Multiétnica reunirá, de hoje até o dia 22, a índios das etnias Fulni-ô (PE), Kayapó Mebêngôkré (PA), Xavante (MT), Guarani Mbyá (SP/SC), Kariri Xocó (AL/DF) e Krahô (TO). De acordo com os organizadores, o objetivo é proporcionar “um grande encontro multiétnico de partilha de conhecimentos entre povos indígenas e também uma oportunidade de não-indígenas conhecerem de perto as culturas desses povos”.

A cada dia, uma etnia realizará uma festa tradicional típica. As celebrações começam ao amanhecer e vão até a manhã seguinte, sendo entremeadas por apresentações culturais, rodas de conversa e palestras. A programação completa do evento pode ser conferida no site www.encontrodeculturas.com.br. Os valores para participar de cada atividade podem ser consultados na página do encontro no Sympla.