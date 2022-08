DF: Parque da Cidade recebe atividades para pessoas com deficiência

O Parque da Cidade Sarah Kubitschek, em Brasília, recebe a partir deste sábado (20) o 3º Circuito de Atividades Inclusivas para Pessoas com Deficiência, parte do projeto Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA) Parque.

O cronograma de atividades abrange esportes aquáticos, como canoagem e stand-up paddle (SUP), torre de escalada e até mesmo uma piscina de mergulho. Também serão oferecidas aulas de tiro com arco, tênis de mesa, dança, yoga e atendimento psicossocial.

Segundo a criadora e responsável pelo projeto, Andréa Pontes, a ideia é tentar transformar a vida de pessoas com deficiências por meio da inclusão social. “Nosso propósito é exercitar a transformação e a empatia. É importante que as iniciativas adaptadas e acessíveis sejam do alcance de todos. Brasília vem se destacando pela preocupação com a inclusão”, disse.



Além dos ganhos físicos com as atividades, Andréa também lembra que a socialização e o bem-estar mental são fatores importantes na vida de pessoas com necessidades especiais. “As atividades físicas trazem inúmeros benefícios para o bem-estar físico e mental, e no caso das pessoas com deficiência são ainda mais importantes. Estimulam autonomia e independência, ajudam na reabilitação e no emocional, com socialização, fortalecimento de vínculos, melhoria da autoestima e redução da ansiedade, estresse e depressão”.

Andréa Pontes é esportista e faz parte da seleção brasileira de paracanoagem, além de ser campeã sul-americana de 2021 na modalidade.

As atividades serão oferecidas até 6 de janeiro de 2023, aos sábados e domingos, das 9h às 18h, no Estacionamento 10 do Parque da Cidade. A participação é gratuita, e as inscrições já podem ser feitas online.