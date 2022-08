EBC e empresa indiana firmam acordo para troca de conteúdos

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) assinou um memorando de entendimento (MoU) com a Prasar Bharati, o serviço público de radiodifusão indiano, nesta quarta-feira (24). O objetivo é trocar conteúdos produzidos por ambas as empresas. A assinatura ocorreu durante reunião da Comissão Mista de Cooperação Brasil-Índia, realizada no Palácio do Itamaraty.

Serão compartilhados conteúdos próprios produzidos para as plataformas de televisão, rádio, agência de notícias e internet. No caso da EBC, os conteúdos poderão ser usados pela TV Brasil e seus parceiros de rede, pela TV Brasil Play, pelas rádios da EBC, pela Agência Brasil e pela Radioagência Nacional. Já a Prasar Bharati poderá usar os conteúdos da EBC em seus veículos Doordarshan e All India Radio.

De acordo com o estabelecido, não haverá custo para nenhuma das partes. “Cada participante assumirá as próprias despesas decorrentes deste instrumento como tributos de toda natureza, transporte, serviços de tradução de conteúdo e outras despesas que possam estar relacionadas com o objetivo do presente instrumento”, diz o memorando.

Segundo o presidente da EBC, Glen Valente, a nova parceria faz parte da estratégia de buscar conteúdos diferenciados para a TV Brasil, como filmes produzidos em Bollywood (a indústria cinematográfica indiana). Glen Valente destaca também que essa troca demonstra que a TV Brasil produz conteúdos interessantes não só para o Brasil como para fora do país.

“Eu acho que é sempre bom mostrar que a TV Brasil produz conteúdos maravilhosos, que são de excelência e qualidade e que, de alguma maneira, podem ser utilizados fora do Brasil”, enfatizou.