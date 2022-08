Confira os candidatos ao governo dos 26 estados e do Distrito Federal

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente na terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a Vice-Presidência; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h. A campanha vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno.

Confira os candidatos a governador nos 26 estados e no Distrito Federal:

AC Acre

David Hall (Agir) 35 anos, professor de filosofia no Instituto Federal do Acre (Ifac) e na rede pública estadual, vai concorrer pela segunda vez ao cargo de governador. Em 2020, disputou uma vaga de vereador. A empresária Jorgiene da Silva Carneiro (Agir), 49 anos, será candidata a vice-governadora. Gladson Cameli (Progressistas) 44 anos, atual governador, Cameli é engenheiro civil e empresário. Natural de Cruzeiro do Sul (AC), o candidato já ocupou os cargos de deputado federal e senador. Ele é sobrinho do ex-governador Orleir Cameli, que morreu em 2013. A vice na chapa será a senadora Mailza Gomes (Progressistas), 45 anos. Jorge Viana (PT) 62 anos, ex-senador, é natural de Rio Branco. Engenheiro florestal, já comandou a Prefeitura de Rio Branco em duas ocasiões. Também foi governador do estado duas vezes. O vice na chapa é o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), 45 anos. Mara Rocha (MDB) 48 anos, natural de Rio Branco, atualmente ocupa o cargo de deputada federal. Ela também é jornalista e empresária e está concorrendo pela segunda vez a um cargo público. O pecuarista de 53 anos Fernando Zamora (PRTB) será o vice na chapa. Marcio Bittar (União Brasil) 59 anos, atualmente ocupando uma vaga no Senado, Bittar nasceu em Franca (SP). Ele é formado em história e agropecuarista. Já foi eleito deputado estadual e deputado federal. Em 2004, disputou a prefeitura de Rio Branco, mas não se elegeu. A vice será a médica Georgia Cristina Micheletti (União Brasil), 45 anos. Petecão (PSD) Sérgio de Oliveira Cunha, 62 anos, atualmente ocupa uma vaga no Senado, é natural de Rio Branco (AC). Já foi deputado estadual por três mandatos consecutivos e também deputado federal. Além de político, ele é empresário e técnico em contabilidade. O vice será Tota Filho (PSD), advogado, 45 anos. Professor Nilson (PSOL) Nilson Euclides da Silva, 58 anos, professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), é graduado em ciências sociais pela Universidade Federal do Acre, com mestrado e doutorado em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Euclides vai disputar uma eleição para cargo majoritário pela primeira vez. A gestora hospitalar Jane Rosas, 46 anos, do PSOL, será a candidata a vice.

RO Rondônia

Comendador Val Queiroz (Agir) Valclei Queiroz da Silva, 45 anos, natural de Porto Velho (RO), é formado em técnicas agrícolas e tem conhecimento em eletrotécnica. Queiroz disputou o governo no estado em 2018, mas não obteve sucesso. É presidente estadual do Agir. Já foi garimpeiro e atualmente é empresário do ramo de mineração. A policial militar Milene Cristiane da Silva Barreto (PROS), 36 anos, será a vice. Coronel Marcos Rocha (União Brasil) 54 anos, vai tentar a reeleição. Natural do Rio de Janeiro (RJ), ele é formado em análise de sistema de dados, administração de negócios, e pós-graduado em educação e técnicas de ensino. Rocha também já foi secretário de Justiça de Rondônia. O administrador Sérgio Gonçalves (União Brasil), 48 anos, será o vice. Daniel Pereira (Solidariedade) 57 anos, formado em direito e com atuação na área acadêmica, já foi vereador em Cerejeiras (RO) e deputado estadual por dois mandatos. Em 2014, ele foi eleito como vice-governador do estado e permaneceu no posto até 2018. O agricultor Anselmo de Jesus (PT), 69 anos, será o candidato a vice-governador. Ivo Cassol (PP) 63 anos, natural de Concórdia (SC), já ocupou os cargos de prefeito de Rolim de Moura (RO) por duas vezes. Também foi eleito governador do estado, em 2010. Ele renunciou para disputar o Senado, ficando no cargo até 2019. O vice na chapa será o empresário José Genaro (PP), 72 anos. Léo Moraes (Podemos) 38 anos, natural de Foz do Iguaçu (PR), Moraes é bacharel em Direito e tem mestrado em administração pública. Já atuou na procuradoria geral do município de Porto Velho. Exerceu o cargo de vereador da capital, Rondônia. Atualmente ele é deputado federal.O policial militar Coronel Rildo, 54 anos, do PSD, é o candidato a vice. Marcos Rogério (PL) 44 anos, atualmente ocupando o cargo de senador, é natural de Ji-Paraná (RO). Já exerceu o cargo de deputado federal. Bacharel em Direito, tem mestrado em administração pública. A vice na chapa é a médica Flávia Lenzi, 56 anos, do mesmo partido. Pimenta de Rondônia (PSOL) 57 anos, cujo nome é Nascimento Antônio da Silva, nasceu em Cidade Gaúcha (PR). Trabalha como comerciante e possui o ensino médio completo. Em 2018, Pimenta concorreu na eleição majoritária ao cargo de governador e em 2020 se candidatou à prefeitura de Porto Velho. A turismóloga socioambiental, Michele Tolentino será a vice na chapa, 42 anos.

RR Roraima

Antonio Denarium (PP) 58 anos, é candidato à reeleição. Antes de tomar posse como governador em 2019, foi interventor federal em dezembro de 2018, quando a então governadora Suely Campos foi afastada do cargo. Natural de Anápolis (GO), é empresário do ramo de agronegócio e também atua no setor imobiliário. A chapa tem como vice o engenheiro Edilson Damião (Republicanos), 44 anos. Fábio Almeida (PSOL) 47 anos, é professor de história e jornalista que atua com comunicação popular, Almeida é natural de João Pessoa (PB). Já ocupou o cargo de secretário de Saúde do município do Cantá, de presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Roraima e de diretor do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. O agricultor Francisco Alcântara Sevino (PSOL), 49 anos, será o candidato a vice-governador pela chapa. Juraci Escurinho (PDT) 50 anos, é empresário do ramo de terraplanagem. É casado, tem duas filhas e um neto. Já foi vereador no município de Caroebe, no Sul de Roraima. Esta é a primeira vez que ele concorre ao cargo. Lia Raquel (PDT), psicóloga, 30 anos, é a candidata a vice. Rudson Leite (PV) 59 anos, formado em administração, é natural de Boa Vista. Atualmente é suplente de senador. Também já disputou duas vezes para o cargo de deputado estadual e uma vez para o cargo de deputado federal. Em 2012 foi candidato a vice-prefeito. Cristina Burger (PV), 43 anos, será a vice. Teresa Surita (MDB) 66 anos, ex-prefeita de Boa Vista, é formada em Turismo. Casada, ela tem duas filhas. Já foi deputada federal por Roraima por duas vezes. Esta vai ser a segunda vez que disputa o cargo de governadora do estado. O deputado federal Edio Lopes (PL), 70 anos, será o vice.

AM Amazonas

Amazonino Mendes (Cidadania) 82 anos, nascido em Eirunepé (AM), é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Já foi governador do estado por quatro mandatos e prefeito de Manaus em três ocasiões. Ele também já ocupou uma cadeira no Senado. O vice será Humberto Michiles (PSDB), 69 anos, suplente de deputado federal. Carol Braz (PDT) 42 anos, natural de Manaus, é defensora pública e ex-secretária de estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Formada em direito pela UFAM. Já foi escrivã de Polícia e é ex-juíza. O engenheiro Cláudio Machado (PDT), 43 anos, será o vice. Dr. Israel Tuyuka (PSOL) 49 anos, nascido em São Gabriel da Cachoeira, o indígena Israel Tuyuka é médico e professor. Ele também possui mestrado em geografia humana pela Universidade de São Paulo (USP), ciências sociais, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). Esta será a primeira vez que ele disputa a vaga para governador, antes já havia concorrido ao cargo de vice-prefeito de São Gabriel da Cachoeira. O locutor e comentarista Thomaz Barbosa, 55 anos, do mesmo partido, é o candidato a vice. Eduardo Braga (MDB) 61 anos, atualmente exercendo o cargo de senador pelo segundo mandato consecutivo, já foi governador do Amazonas em duas ocasiões e prefeito de Manaus. Também foi eleito deputado estadual e deputado federal. O candidato foi ainda titular do Ministério de Minas e Energia. Ele terá como vice a Secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura. Henrique Oliveira (Podemos) 61 anos, natural de Santa Catarina, é formado em economia e engenharia. Já foi eleito vereador de Manaus e também a uma vaga na Câmara dos Deputados. Já foi vice-governador do Amazonas na chapa encabeçada pelo ex-governador José Melo. A vice será a deputada estadual Vera Castelo Branco (PTB), 71 anos. Nair Blair (Agir) 51 anos, empresária, nasceu em Manaus. Ela vai disputar pela primeira vez o governo do Amazonas. Em 2018, foi candidata a deputada distrital, no Distrito Federal (DF). A vice será Rita Nobre (Agir), 51 anos, odontóloga.

AP Amapá

Clécio Luís (Solidariedade) 50 anos, natural de Belém (PA), é formado em geografia e professor do ensino médio. Já foi vereador e prefeito de Macapá, em dois mandatos. Também foi secretário de Educação do estado. Esta será a primeira vez que concorre ao executivo estadual. O vice na chapa será o servidor público federal e suplente a senador, Antônio Teles Júnior (PDT), 39 anos. Gesiel Oliveira (PRTB) 44 anos, natural de Macapá, é oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Amapá. Também atua como pastor evangélico, professor de teologia, de direito penal e de processo penal. Ele é teólogo e pós-graduado em docência e ensino superior. A vice escolhida é Ális Vanzeler, policial militar, 42 anos. Gianfranco Gusmão (PSTU) 49 anos, natural de Macapá, é professor de geografia há mais de 20 anos na rede pública estadual. Também foi diretor de formação política e sindical do Sindicato dos Servidores Públicos do Amapá (Sinsepeap). Já disputou o governo em 2018 e a prefeito de Macapá em 2020. A vice é a técnica de enfermagem Ana Paula (PSTU), 30 anos. Gilvam Borges (MDB) 64 anos, sociólogo e empresário, Borges já foi deputado federal e senador por dois mandatos, de 1995 a 2005. Natural de Brasília, o candidato também concorreu à Prefeitura de Macapá, em 2016, sendo o segundo mais votado. O escolhido para concorrer como vice foi o advogado Angelo Ferreira (PROS), 47 anos. Jaime Nunes (PSD) 63 anos, atual vice-governador, é de Macapá, e atua como empresário. É bacharel em Direito e bacharel em Direito e foi presidente do SEBRAE-AP. Ele terá como vice na chapa a médica Liliane Albuquerque (PTB), 48 anos. Jairo Palheta (PCO) 43 anos, é agricultor e coordenador do Movimento de Agricultores Familiares Sem Terra no Amapá. Já foi candidato a vice-prefeito de Macapá e a deputado estadual. Esta é primeira vez que ele concorre à chefia do Executivo estadual. A vice é a agricultora Eliana Brandão (PCO), 30 anos.

PA Pará

Adolfo Oliveira (PSOL) 37 anos, geógrafo e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), é também formado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) e tem pós-doutorado em Geografia pela Cardiff University, de Londres. Possui atuação no movimento sindical na UFPA. A cabeleireira e barbeira Vera Rodrigues, 39 anos, também do PSOL, será candidata a vice. Cleber Rabelo (PSTU) 49 anos, maranhense do município de Bacuri, Rabelo é operário do setor da construção civil e dirigente sindical. Ele já concorreu três vezes ao cargo de prefeito de Belém e também ao governo estadual. Em 2012, foi eleito vereador por Belém. A candidata à vice-governadora é a professora Benedita do Amaral (PSTU), 67 anos. Dr. Felipe (PRTB) Felipe Augusto Borges, 37 anos, é médico cardiologista e produtor rural. É natural do município de Xinguara, no sul do Pará. Esta vai ser sua primeira disputa eleitoral. O vice será Fernando Dourado, 50 anos, que foi atleta profissional e é técnico em desportos, do mesmo partido. Helder (MDB) Helder Barbalho, 43 anos, atual governador do Pará, tenta a reeleição. Formado em administração e pós-graduado com MBA executivo em gestão pública, ele já foi ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos no e da Integração Nacional. Também, foi vereador e prefeito da cidade de Ananindeua (PA), deputado estadual. A candidata a vice é a servidora pública estadual, 54 anos, Hana Ghassan (MDB). Major Marcony (Solidariedade) 51 anos, natural de Belém, é militar da reserva do Exército e também empresário do segmento da segurança pública. Atual presidente do partido no Estado do Pará, ele concorre ao cargo de governador pela primeira vez. O vice na chapa é o administrador Nilo Noronha, 59 anos, do Solidariedade. Paulo Roseira (AGIR) 63 anos, natural de Belém, Paulo Roseira é engenheiro por formação. Casado, esta é a primeira vez que concorre a um cargo eletivo. Seu vice é o advogado Murilo Monteiro, 39 anos, do mesmo partido. Zequinha Marinho (PL) 62 anos, senador pelo Pará, Marinho já ocupou o cargo de vice-governador, de 2015 a 2019. Também foi deputado estadual e federal. Formado em pedagogia, ele tem pós-graduação em Administração Pública. A candidata dele à vice é a servidora pública municipal Rosiany Eguchi (PSC), 49 anos.

TO Tocantins

Carmen Hannud (PCO) é psicóloga, 30 anos, mestre em ciências sociais e doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Athos Daniel Rodrigues da Silva, 21 anos, do mesmo partido, foi o escolhido para concorrer a vice-governador. Coronel Ricardo Macedo (PMB) 57 anos, natural de Porto Nacional, é aviador da Força Aérea Brasileira (FAB). Esta é a primeira vez que concorre ao cargo de governador do estado. Esta vai ser a sua primeira disputa eleitoral. O candidato a vice é o pastor Geldes (PMB), 64 anos. Dr. Luciano do Oswaldo Cruz (DC) O médico e profissional do Hospital Geral de Palmas (HGP), Luciano de Castro Teixeira, 47 anos, nunca ocupou cargo público. Ele já disputou os cargos de deputado estadual, prefeito e depois vice-prefeito de Palmas, deputado federal e vereador de Palmas. A vice da chapa será a administradora Luciene Mamedes, 53 anos, do mesmo partido. Irajá (PSD) senador pelo Tocantins, preside o PSD no estado e é filho da também senadora Kátia Abreu (Progressistas). O candidato já ocupou o cargo de deputado federal por dois mandatos. Também atuou como secretário estadual de Desenvolvimento Agrário. A vice da chapa será a professora Lires Ferneda, ex-prefeita de Guaraí. Karol Chaves (PSOL) advogada, 41 anos, Karol Chaves é paulista de Osasco. É especialista em direitos das mulheres e pessoas LGBTQIA+ e mestre em desenvolvimento regional. Atua na 1ª Secretaria de Movimentos sociais e Populares do PSOL no Tocantins. O vice da chapa é o eletricista Silvio de Sousa (PSOL), 50 anos. Paulo Mourão (PT) 66 anos, formado em engenharia agronômica, foi deputado constituinte. Também já foi deputado federal por quatro mandatos, além de prefeito de Porto Nacional e deputado estadual. A vice da chapa será a Professora Germana (PCdoB), 42 anos. Ronaldo Dimas (PL) 61 anos, natural da cidade de Frutal (MG), Dimas é formado em Engenharia Civil pela Universidade de Uberaba. Já foi prefeito de Araguaína (TO) por dois mandatos. Já ocupou os cargos de deputado federal. Também já esteve à frente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto). O economista Freire Júnior (MDB) foi anunciado como vice. Wanderlei Barbosa (Republicanos) 58 anos, atual governador, Barbosa tentará a reeleição. Já foi vereador de Porto Nacional (TO) e também da capital, Palmas. Já foi deputado estadual por duas vezes. Assumiu o comando do estado após renúncia de Mauro Carlesse. O vice da chapa será o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PDT), 65 anos.

MS Mato Grosso do Sul

Adonis Marcos (PSOL) formado em direito, Adonis Marcos, de 38 anos, é o candidato da federação Psol/Rede ao governo do estado. Já foi candidato a vereador de Campo Grande por três vezes e a deputado estadual por duas vezes. Ilmo Candido de Oliveira , 50, empresário, que concorre pelo partido da Rede Sustentabilidade, é o candidato a vice. André Puccinelli (MDB) 74 anos, é médico e produtor rural. É o candidato do MDB em coligação com o DC e o Solidariedade. Já foi governador do estado por dois mandatos consecutivos (de 2007 a 2014) e prefeito de Campo Grande por dois mandatos (de 1997 a 2005). Também foi deputado estadual e federal. A odontóloga Tania Garib, 67 anos, do MDB, é a candidata a vice. Capitão Contar (PRTB) formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), o capitão do Exército Renan Contar, de 38 anos, é candidato pelo PRTB ao governo do estado. Eleito em 2018, atualmente é deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa. O advogado Beto Figueiro, 54 anos,do mesmo partido, é o candidato a vice. Eduardo Riedel (PSDB) o empresário Eduardo Riedel, de 53 anos, é candidato da federação PSDB/Cidadania em coligação com Republicanos, PP, PSB, PL e PDT. Já foi presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), além de ter sido secretário estadual de Governo e de Infraestrutura. O deputado estadual Barbosinha, do PP, é o candidato a vice. Giselle (PT) candidata do PT ao governo, Giselle Marques, de 54 anos, é advogada, doutora em direito e professora universitária. Já foi vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais e secretária-geral da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Mato Grosso do Sul (OAB-MS).O candidato a vice-governador é o vereador de Coxim e advogado Abilio Vaneli, 40 anos, do mesmo partido. Magno Souza (PCO) o indígena Magno Souza, de 38 anos, é candidato do PCO ao governo do estado. Pertencente à etnia guarani-kaiowá, ele disputa sua primeira eleição. O servidor público aposentado Carlos Martins, 65 anos, do mesmo partido, é o candidato a vice. Marquinhos Trad (PSD) advogado, 58 anos, é candidato do PSD, em coligação com Patriota, PTB e PSC. Foi prefeito de Campo Grande por mais de cinco anos (de 2017 a 2022). Ele deixou o cargo em abril deste ano. Trad também foi vereador da capital do Mato Grosso do Sul e deputado estadual. A candidata a vice é a médica Viviane Orro, 45 anos, do mesmo partido. Rose Modesto (União Brasil) a deputada federal de 44 anos, é candidata da União Brasil em coligação com PROS e Podemos. Foi vereadora de Campo Grande de 2009 a 2014 e vice-governadora do estado, além de ter sido secretária estadual de Direitos Humanos. O produtor agropecuário Alberto Schlatter, 89 anos, do Podemos, é o candidato a vice.

MT Mato Grosso

Márcia Pinheiro (PV) a candidata, primeira-dama de Cuiabá, é administradora de empresas e pós-graduada em gestão pública. Tem 54 anos e é natural de Santa Izabel d’Oeste, no Paraná. Márcia Pinheiro concorre pela coligação composta por PT, PV e PCdoB. O candidato a vice-governador é o engenheiro Vanderlucio Rodrigues (PP), 54 anos. Mauro Mendes (União Brasil) é o atual governador e concorre à reeleição. Tem 58 anos, é empresário e engenheiro. Presidiu a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso e o sistema Sesi/Senai entre os anos de 2007 e 2010. Mauro Mendes também foi prefeito de Cuiabá. Concorre com a coligação PSDB/Cidadania, União Brasil, Republicanos, PL, MDB, PODE, PSB e PROS. O ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, 63 anos, e atual vice-governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, completa a chapa. Moisés Franz (PSOL) 56 anos, é natural de Poá (SP), e servidor público estadual da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação. Disputou para ser governador nas eleições de 2018. Moisés Franz concorre ao governo do estado pela federação PSOL/Rede. Frank Melo, 40 anos, do mesmo partido, é o candidato a vice. Pastor Marcos Ritela (PTB) 45 anos, é natural de Ubiratã, no Paraná. É pastor da Assembleia de Deus há mais de 20 anos. Disputa o governo do Mato Grosso pelo Partido Trabalhista Brasileiro. O empresário Alvani Laurindo, 73 anos, também do PTB, é o candidato a vice.

GO Goiás

Cíntia Dias (PSOL) 45 anos, é formada em ciências sociais pela Universidade Federal de Goiás e disputa a eleição ao governo do estado pela federação PSOL/Rede. Já disputou os cargos de vereador de Goiânia e de deputada estadual. O advogado Edson Braz, 63 anos, da Rede Sustentabilidade, é o candidato a vice. Edigar Diniz (Novo) é escritor e empresário e tem 46 anos. Formado em ciências da computação, é mestre em engenharia de software e pós-graduado em docência universitária. Já atuou como professor universitário por 12 anos, foi coordenador e diretor em uma universidade. O engenheiro Jamil Said, de 46 anos, do Novo, é candidato a vice. Gustavo Mendanha (Patriota) é ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, onde foi reeleito em 2020. Concorre com a coligação Patriota, Republicanos, PMN, PMB, AGIR, DC e PROS. Gustavo Mendanha, de 39 anos, também já foi vereador de Aparecida de Goiânia. O engenheiro Heuler Cruvinel, 44 anos, do Patriota, é o candidato a vice. Major Vitor Hugo (PL) o deputado federal de 45 anos é advogado e militar da reserva do Exército. Também foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Vitor Hugo foi líder do governo na Câmara entre 2019 e 2020. A servidora pública municipal e pastora Keila Borges, 47 anos, também do PL, é a candidata a vice. Professora Helga (PCB) 41 anos, é professora adjunta de Direito Público na Universidade Federal de Jataí (UFJ) e no Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás (UFG) concorre pelo Partido Comunista Brasileiro. Lindomar Santos, 31 anos, agente de saúde e sanitarista, do mesmo partido, é candidato a vice. Professor Pantaleão (UP) o professor de história aposentado de 71 anos concorre pelo partido Unidade Popular. Nascido em Goiânia, já disputou eleições para vereador e prefeito de Goiânia, além de deputado estadual e federal. A servidora pública federal Luciana Amorim, 30 anos, do mesmo partido, é candidata a vice. Ronaldo Caiado (União Brasil) o governador concorre à reeleição pela coligação MDB/União Brasil/Podemos/PTB/PSC PSD/ Avante / PRTB / PP / Solidariedade / PROS e PDT. O médico de 72 anos já foi deputado federal e senador. O empresário, ex-deputado estadual e vereador de Goiânia, Daniel Vilela, 38 anos, do MDB, é o candidato a vice. Vinícius Paixão (PCO) o historiador de 36 anos concorre ao governo de Goiás pelo Partido da Causa Operária. Já disputou o cargo de prefeito de Goiânia. A candidata a vice-prefeita é a psicóloga Maria Letícia, 62 anos, do mesmo partido.

DF Distrito Federal

Coronel Moreno (PTB) 50 anos, nasceu em Brasília, é policial militar e é a primeira vez que concorre ao cargo de governador do Distrito Federal (DF). O candidato a vice é o advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha. Ibaneis Rocha (MDB) 51 anos, nasceu em Brasília, é advogado e o atual governador do Distrito Federal (DF). É formado em direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub), fez pós-graduação em direito processual do trabalho e direito processual civil. Fez carreira na advocacia e chegou a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF). Em 2018, estreou na política como candidato ao governo do Distrito Federal (DF) e venceu as eleições no segundo turno. A vice na chapa é a deputada federal Celina Leão (PP-DF). Izalci (PSDB) 66 anos, nasceu em Araújos (MG). É contador e atualmente senador pelo Distrito Federal, eleito em 2018. Antes de entrar na vida pública foi líder sindical. Iniciou a vida política em 1998, ao se filiar ao PSDB. Em 2002, foi eleito deputado distrital, quando foi convidado a assumir a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Em 2006, novamente convidado, voltou a assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF. Em 2010, foi eleito deputado federal e reeleito em 2014. Atualmente, é presidente do diretório do PSDB no DF. A vice na chapa é a presidente do PRTB-DF, Beth Cupertino. Keka Bagno (PSOL) 34 anos, nasceu em Brasília. É graduada em serviço social pela Universidade de Brasília e tem mestrado em Políticas Públicas. Iniciou a vida política como militante estudantil na universidade. É ativista pelos direitos da infância, da adolescência, das mulheres e da negritude. Está no segundo mandato como conselheira tutelar e atua em movimentos sociais há 15 anos. Em 2018, foi candidata a vice-governadora pelo PSOL. Toni de Castro, também do PSOL, é o vice da chapa. Leandro Grass (PV) 37 anos, nasceu em Brasília é professor, concluiu bacharelado em sociologia e licenciatura em ciências sociais pela Universidade de Brasília (UnB). É mestre em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB e já atuou como pesquisador nas áreas de sociologia do desenvolvimento, políticas públicas e participação social. Em 2018, foi eleito deputado distrital pela Rede Sustentabilidade. Este ano é candidato a governador do DF pela federação PT-PCdoB-PV. A professora Olgamir Amancia (PC do B) será vice na chapa. Leila do Vôlei (PDT) 50 anos, nasceu em Taguatinga-DF. Foi jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei e, atualmente, é senadora, eleita pelo PDT em 2018. Como atleta, foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1996 (Atlanta/EUA) e de 2000 (Sidney/Austrália). Em 1999, recebeu medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos no Canadá. Atuou no vôlei de praia e foi comentarista esportiva antes de iniciar sua carreira política. Em 2014, foi candidata a deputada distrital, mas não se elegeu. Foi secretária de Esportes e Lazer de 2015 a 2018 do governo de Rodrigo Rollemberg (PSB). O vice de Leila é o também pedetista Joe Valle. Lucas Salles (DC) nasceu em Campina Grande (PB). Formado em comunicação social, tem mestrado na área de marketing, é professor universitário há mais de 20 anos. Na vida política, já foi candidato a vereador na cidade natal, em 1992, e também atuou como secretário municipal de Turismo. Foi o marqueteiro oficial da campanha presidencial de Jair Bolsonaro, em 2018. A vice na chapa é a pastora Suelene Balduino do mesmo partido. Parente (PSB) nasceu em Brasília, é professor e doutor em Educação pela Universidade de Nova York. Dirigiu projetos educacionais voltados para o ensino de línguas. Na vida política, foi secretário de Educação do governo de Ibaneis Rocha (MDB) e foi subsecretário de educação no Rio de Janeiro durante a gestão de Eduardo Paes. A vice na chapa é a professora Janaína, também do PSB. Renan Arruda (PCO) 58 anos, nasceu em Iguatu, no Ceará. Cancário e economiário, foi candidato a governador do Distrito Federal (DF) em 2018 e segundo suplente a senador em 2010. O vice da chapa é Mauro Sousa de Moura, filiado à mesma sigla. Robson (PSTU) 52 anos, nasceu na cidade do Rio de Janeiro. É professor de história da rede pública de ensino do Distrito Federal, há 22 anos. Iniciou sua militância política no movimento estudantil. É ativista do movimento negro e já foi candidato a senador pelo PSTU em 2010, 2014 e 2018. Iniciou sua militância política no Rio de Janeiro e em Roraima no movimento estudantil. Foi parte do processo de fundação do PSTU e mantém militância ativa na luta por uma educação pública de qualidade, participando de todas as greves e mobilizações do magistério do DF. O candidato a vice na chapa será Eduardo Zanata, também do PSTU. Teodoro da Cruz Téo (PCB) 63 anos, nasceu na cidade de Barreiras (BA) e mora no Distrito Federal desde 1975. É advogado, pedagogo e servidor público aposentado da Secretaria de Estado da Educação. Militou no movimento sindical e popular. Jamil Magari é o candidato ao cargo de vice-governador.

MA Maranhão

Carlos Brandão (PSB) 64 anos, é o atual governador e tenta a reeleição. Nascido em Colinas (MA), Brandão, que é médico veterinário, empresário, está à frente do Palácio dos Leões desde abril deste ano. Brandão também já foi eleito deputado federal por dois mandatos e exerceu o cargo de secretário-adjunto de Estado do Meio Ambiente. O vice-governador na chapa será o professor universitário Felipe Camarão (PT), 40 anos. Edivaldo (PSD) Edivaldo de Holanda Braga Júnior, 44 anos, já foi prefeito da capital, São Luís, por dois mandatos, entre 2012 e 2020, Antes já havia exercido o cargo de vereador também por dois mandatos. Holanda é empresário, advogado e político, também já foi eleito para o cargo de deputado federal, no período de 2010 a 2012. A pedagoga Andrea Heringer (PSD), 47 anos, é a vice na chapa. Enilton Rodrigues (PSOL) 42 anos, é formado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília (UnB). Lá atuou na política estudantil, ocupando a função de coordenador do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e conselheiro dos órgãos colegiados superiores da UnB. Natural de Arame (MA), Rodrigues já concorreu ao cargo de vereador do município natal e de deputado estadual. Pedra Celestina (Psol), 49 anos, irá concorrer como vice-governadora. Frankle Costa (PCB) natural da cidade de Imperatriz, na Região Tocantina do Maranhão, Lima tem Ensino Médio completo e é servidor público municipal. Com 43 anos, Costa já foi candidato a vice-prefeito de Imperatriz em 2020. O candidato a vice-governador é o fotógrafo Zé Jk (PCB). Hertz Dias (PSTU) é professor de História da rede pública municipal de São Luís e estadual do Maranhão. Foi candidato a vice-presidente do Brasil pelo PSTU. Com 51 anos, Dias é natural de São José de Ribamar (MA). Já concorreu ao cago de vice-presidente, em 2018. Ele também já chegou a concorrer para o cargo de prefeito de São Luís na eleição de 2020. Jayro Mesquita (PSTU), 49 anos, será o candidato a vice-governador. Lahesio Bonfim (PSC) 44 anos, já foi prefeito da cidade de São Pedro dos Crentes por duas vezes. Eleito em 2016, ele se reelegeu para o cargo em 2020. É médico concursado do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) e da cidade de Balsas, no Sul do Estado. Ele concorre ao governo do Maranhão junto com o vereador Dr. Gutemberg (PSC), 66 anos, candidato a vice-governador. Professor Joas Moraes (DC) natural do Piauí, Joás Moraes reside há 30 anos em Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão. Professor há 28 anos, ele é professor auxiliar da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL) e, também, é mestrando no Programa de Mestrado Profissional em Letras da universidade. O candidato a vice-governador pela chapa é Ricardo Medeiros (DC), 55 anos. Weverton (PDT) Weverton Rocha Marques de Souza, atualmente ocupando uma cadeira no Senado, desde 2019, Rocha tem 42 anos, começou na política na (União Maranhense de Estudantes Secundaristas (UMES),onde foi presidente. Formado em administração, Rocha já foi deputado federal por dois mandados. Além disso, já ocupou as funções de, secretário extraordinário da Juventude do Maranhão e secretário estadual de Esporte e Juventude e de assessor especial do Ministério do Trabalho e Emprego. O deputado Hélio Soares (PL), 70 anos, será o candidato a vice-governador.

PI Piauí

Coronel Diego Melo (PL) coronel da Polícia Militar, Melo tem 42 anos. Natural de Teresina, ele é graduado em direito e segurança pública pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Atualmente é presidente da Associação dos Oficiais Militares do Estado do Piauí (Amepi). Ele tem como vice o também policial militar coronel Carlos Pinho, 55 anos. Geraldo Carvalho (PSTU) professor da Universidade Federal do Piauí (UFPI) em Floriano, Geraldo Carvalho tem 63 anos e já foi presidente do Sindicato dos Bancários e dirigente do Sindicato Nacional dos Professores de Instituições de Ensino Superior (Andes SN). Já concorreu ao cargo de governador, em 1998 e 2002. Também disputou uma vaga no Senado, em 2006 e 2014, e à prefeitura de Teresina, em 2008. A professora Gera, 66 anos, é a candidata a vice. Gessy Lima (PSC) Gessy Karla Lima Borges Fonseca, 31 anos, graduada em teologia, Gessy Lima é comerciante e atua como missionária cristã. Foi candidata a prefeita de Teresina em 2020. Também já ocupou a Secretaria de Economia Solidária da Prefeitura. O empresário Rogério Ribeiro (PSC), 33 anos, concorre ao cargo de vice-governador. Gustavo Henrique (Patriotas) bacharel em direito, Gustavo Henrique já foi candidato ao Senado em 2014 pelo PSC. Natural de Belo Horizonte (MG), ele tem 49 anos e, em 2020, concorreu ao cargo de vereador de Teresina pelo Avante. A candidata a vice-governadora é a Professora Jô (Patriota), 53 anos. Lourdes Melo (PCO) morando em Teresina, onde cursou licenciatura em Educação Física, desde a década de 1970, a professora Lourdes Melo é natural de Pedreiras (MA). Atualmente com 69 anos, Lourdes é professora da rede estadual de Ensino. Esta é a quinta candidatura de Lourdes Melo a governadora do Piauí, desde 2006. O candidato a vice na chapa é Ronaldo Soares (PCO), 46 anos. Madalena Nunes (PSOL) Maria Madalena Nunes é graduada em história pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e em direito pela Faculdade Santo Agostinho. Natural de Floriano, ela tem 59 anos e é servidora pública e faz parte do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Piauí (Sintrajufe-PI). Especialista em Políticas Públicas, Madalena tem como vice a professora Cynthia Falcão (PSOL), 50 anos. Rafael Fonteles (PT) bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Fonteles tem 37 anos. Natural de Teresina, ele é mestre em Economia Matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), Fonteles é professor e já ocupou o cargo de secretário estadual da Fazenda do Piauí. Ele tem como vice o deputado estadual Themístocles Filho (MDB), 65 anos. Ravenna Castro (PMN) 36 anos, Ravenna Castro é advogada, professora universitária do curso de direito e jornalista. Ravenna já disputou os cargos de deputada estadual e vereadora por Teresina. Esta será a primeira vez que concorrerá a um cargo do Executivo. Ela terá como vice o tenente da Polícia Militar Erivelton Quixaba (PMN), 53 anos. Silvio Mendes (União Brasil) médico ortopedista Mendes tem 72 anos. Mendes já foi prefeito de Teresina por dois mandatos, em 2004 e 2008. Também foi presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina entre 1994 e 2004 e também do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems). Natural de Campo Maior, esta será a segunda vez que disputa o cargo de governador. Iracema Portela (Progressistas), 56 anos, é a candidata ao cargo de vice-governadora.

CE Ceará

Capitão Wagner (União Brasil) 43 anos, natural de São Paulo, Capitão Wagner é policial militar do Ceará desde 1999. Formado como Técnico em Eletrotécnica e bacharel em Segurança Pública, Wagner já foi vereador por dois mandatos e disputou a prefeitura de Fortaleza em duas eleições. Atualmente é deputado federal. Ele terá como candidato a vice o médico Raimundo Gomes de Matos (PL), 71 anos. Chico Malta (PCB) 57 anos, com atuação em movimentos sindicais, Chico Malta é advogado. Natural de Fortaleza, ele é anistiado político, após ter sido preso durante o período da ditadura militar. Malta também é participante da fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT). O candidato a vice é Nauri Araújo (PCB), 57 anos. Elmano de Freitas (PT) 52 anos, filho de agricultores, Freitas é natural de Baturité (CE) e formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), já tendo atuado na Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP). Foi candidato à prefeitura de Fortaleza em 2012 e já exerce o segundo mandato como deputado estadual. Além disso, já ocupou o cargo de secretário de Educação de Fortaleza. Jade Romero (MDB), 37 anos, será a candidata a vice. Roberto Cláudio (PDT) prefeito de Fortaleza por dois mandatos, Roberto Cláudio é medico, formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e possui doutorado em Saúde Pública. Natural da capital cearense, Cláudio tem 47 anos e já ocupou o cargo de deputado estadual no Ceará em 2006, sendo reeleito em 2010. O candidato a vice é Domingos Filho (PSD), 59 anos. Serley Leal (Unidade Popular) 40 anos, natural de Iguatu, interior do Ceará, Leal é bancário. Já atuou no movimento estudantil, com passagens pelo Diretório Central da Universidade Federal do Ceará e diretório estudantil da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Também foi candidato a vice-prefeito de Fortaleza e ajudou a construir o Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas (MLB) no Ceará, voltado para o direito à moradia. O candidato à vice é a liderança indígena Francisco Bita Tapeba (UP), 37 anos. Zé Batista (PSTU) 48 anos, membro da Executiva Estadual da CSP-Conlutas, Batista é natural de Iguatu (CE). Disputou a sua primeira eleição em 2020. Na ocasião tentou uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza. Para a vice, o partido indicou o servidor público e ambientalista Reginaldo (PSTU), 49 anos.

BA Bahia

ACM Neto (União Brasil) nascido em Salvador, ACM Neto, 43 anos, foi prefeito de Salvador por oito anos, entre 2013 e 2020. Também já ocupou o cargo de deputado federal. Ele é advogado, e neto do ex-governador da Bahia e senador Antônio Carlos Magalhães (1927-2007). A vice na chapa será a empreendedora Ana Coelho (Republicanos), 40 anos. Giovani Damico (PCB) mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Damico, 29 anos, é professor da rede básica estadual de ensino. Esta é a primeira vez que vai disputar uma eleição para cargo majoritário. Em 2020 foi candidato a vereador em Salvador, mas não foi eleito. João Coimbra será o candidato a vice. João Roma (PL) ex-ministro da Cidadania, 50 anos, foi eleito deputado federal em 2018. Formado em Direito, ele também já foi chefe da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustiveis (ANP). Leonídia Umbelina (PMB), 55 anos, será a vice. Kleber Rosa (PSOL) é cientista social de formação e especialista em educação inclusiva e diversidade. Rosa, 48 anos, também é mestre em educação de jovens e adultos (EJA) pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Rosa é professor de Sociologia da Rede Estadual de Ensino e investigador da Polícia Civil. Diretor da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia e fundador do Movimento Policiais Antifascismo. Esta vai ser a sua primeira disputa em uma eleição. O vice será Ronaldo Mansur (PSOL), 43 anos.

SE Sergipe

Delegado Alessandro (PSDB) Alessandro Vieira, 47 anos, formado em direito, atuou como delegado da Polícia Civil de Sergipe. Em 2018, elegeu-se senador pela Rede Sustentabilidade. O vice será o empresário Milton Andrade (Cidadania), 34 anos. Dr. Antônio Claudio Geriatra (DC) O médico Antonio Claudio Santos das Neves, 54 anos, natural de Jequié (BA), é presidente da Associação dos Amigos dos Idosos do Brasil. Também já foi secretário de saúde dos municípios sergipanos de Itabaiana e Macambira. Esta é a primeira vez que disputa um cargo público. A vice na chapa é a empresária Giovanna Pereira Rocha (DC), 38 anos. Elinos Sabino (PSTU) servidor público federal, Elinos Sabino dos Santos, 58 anos, disputa a sua primeira eleição. Natural de São Carlos (SP), ele já foi vendedor, trabalhador rural e professor. Para vice, o partido anunciou o nome da telefonista Leide Lima, 41 anos. Fábio (PSD) Fábio Cruz Mitidieri, 45 anos, é deputado federal por dois mandatos e também já foi vereador de Aracaju. Natural da capital sergipana, ele é formado em administração e já ocupou os cargos de secretário municipal de esportes e de estado de trabalho. Para vice, o partido anunciou o nome do empresário Zezinho Sobral (PDT), 57 anos. Jorge Alberto (PROS) o militar reformado Jorge Alberto Teles Prado, 69 anos, disputa pela primeira vez uma vaga a governador. Jorge Alberto já foi candidato a prefeito de Aracaju e concorreu a uma vaga de deputado federal. O candidato a vice é o administrador Renato Lima de Araújo, 69 anos. Niully Campos (PSOL) professora de direito penal e advogada criminalista, Niully, 34 anos, é militante em defesa dos direitos das mulheres. Natural de Capela (SE), ela vai disputar a sua primeira eleição para o governo do estado. Para vice, o partido anunciou o nome Demétrio Varjão (PSOL). Prof. Aroldo Félix (UP) Félix, 39 anos, é professor universitário, engenheiro químico, mestre e doutor em engenharia química. Fundador e membro do diretório estadual do Unidade Popular pelo Socialismo, ele é natural de João Pessoa. Para vice, o partido anunciou o nome da dona de casa Luze Augusta dos Santos (UP), 37 anos. Rogério Carvalho (PT) Médico e professor, Carvalho, 54 anos, já trabalhou como secretário de saúde de Aracaju, deputado estadual e federal, secretário de saúde do estado de Sergipe. Natural de Lagarto (SE), atualmente é senador e vai disputar a sua primeira eleição para o governo do estado. O empresário Sérgio Gama (MDB), 48 anos, será o vice na chapa.

AL Alagoas

Bombeiro Luciano Fontes (PMB) natural de Arapiraca e bombeiro militar há 16 anos, Fontes, 44 anos, já disputou eleição para deputado federal, mas não foi eleito. Em maio de 2022, lançou candidatura a governador-tampão de Alagoas na eleição indireta, realizada após a renúncia do então governador Renan Filho (MDB). O candidato a vice-governador na chapa é o Bombeiro Militar Rogers Tenório (PMB), 48 anos. Collor (PTB) o ex-presidente Fernando Affonso Collor de Mello, 73 anos, também já comandou o estado e foi deputado federal, além de ter sido eleito prefeito de Maceió. Natural do Rio de Janeiro, ele é senador e formado em ciências econômicas pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). O vereador por Maceió Leonardo Dias (PL) é o candidato a vice-governador na chapa. Luciano Almeida (PRTB) o comerciante de 53 anos tenta pela primeira vez um cargo público. Nascido em Maceió, disputa uma vaga pela coligação PRTB/PROS. O vice na chapa é o motorista particular Humberto Santos Faria, 43 anos, do PRTB. Paulo Dantas (MDB) atual governador do estado, eleito de forma indireta em maio, Dantas, 43 anos, é formado em Administração de Empresas. Deputado estadual, renunciou ao cargo para assumir o mandato-tampão como governador de Alagoas, após renúncia de Renan Filho. Também já foi prefeito de Batalha (AL), por dois mandatos consecutivos. Ronaldo Lessa (PDT), atual vice-prefeito de Maceió, será o candidato a vice. Prof. Cícero Albuquerque (PSOL) professor universitário e educador popular, Albuquerque, 57 anos, é formado em história com mestrado em sociologia e doutorado em ciências sociais. Nascido em Atalaia (AL), foi candidato ao Senado em 2018, mas não se elegeu. A vice será a agricultora Eliane Silva, 49 anos, do mesmo partido. Rodrigo Cunha (União Brasil) atual senador do estado, Cunha, 41 anos, é advogado, com pós-graduação em gestão de projetos e direito do consumidor. Foi superintendente do Procon em Alagoas. Também já foi deputado federal por um mandato, antes de ser eleito senador. Natural de Arapiraca, segunda maior cidade do estado, ele é filho de Ceci Cunha, deputada federal assassinada em 1998. A deputada estadual Jó Pereira (PSDB), 48 anos, concorre ao cargo de vice. Rui Palmeira (PSD) natural de Maceió, Palmeira, 46 anos, é advogado e ex-prefeito de sua cidade natal. Também já ocupou os cargos de deputado estadual e deputado federal. Formado em direito, é pós-graduado em direito tributário e finanças públicas. Arthur Albuquerque (Republicanos), empresário, 32 anos, será o vice na chapa.

PE Pernambuco

Anderson Ferreira (PL) natural de Recife, Ferreira, 49 anos, é empresário. Ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, por dois mandatos, largou o cargo para disputar a eleição para o governo estadual. Antes disso já ocupou o cargo de deputado federal por dois mandatos (2011-2016), deixando o segundo mandato na metade para se candidatar a prefeito. Presidente estadual da legenda, ele terá como vice a advogada e correligionária Izabel Urquiza, 54 anos. Claudia Ribeiro (PSTU) Cláudia Ribeiro, 50 anos, é formada em pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente é professora da rede municipal de ensino da prefeitura do Recife. Atuou no movimento sindical no Sindicato Municipal dos Professores do Recife (Simpere) e já fez parte da Executiva Estadual da Central Sindical e Popular (CSP Conlutas). O candidato a vice é o Professor Mariano, 57 anos, do mesmo partido. Danilo Cabral (PSB) deputado federal no terceiro mandato, Cabral, 55 anos, também já foi vereador de Recife. Auditor da Receita Federal, o candidato já foi titular da secretaria de Administração de Recife e das secretarias estaduais de Educação, de Cidades e de Planejamento e Gestão de Pernambuco. Luciana Santos (PCdoB) será vice na chapa, 56 anos. Jadilson Bombeiro (PMB) sargento do Corpo de Bombeiros, Jadilson Francisco de Andrade, 44 anos, também é bacharel em direito e formado em ciências políticas. O candidato também já foi jogador de futebol, atuando em times de Pernambuco. Desde 2020, é suplente de vereador em Olinda. A vice na chapa será Fernanda Souto Maior, 41 anos, do mesmo partido. João Arnaldo (PSOL) advogado, 47 anos, João Arnaldo é mestre em desenvolvimento e meio ambiente e doutorando em direito ambiental e sustentabilidade. Natural de Salgueiro (PE), Arnaldo foi candidato a vice-prefeito do Recife em 2020. Alice Gabino (Rede Sustentabilidade), 42 anos, será vice na chapa. Jones Manoel (PCB) professor de história, 32 anos, comunicador, educador popular e youtuber, Manoel em mestrado em serviço social. Começou a militância política ao criar um cursinho gratuito para jovens da comunidade, há mais de dez anos na comunidade da Borborema, na Zona Sul do Recife, onde mora. A vice na chapa será a assistente social Raline Almeida, 31 anos, do mesmo partido. Marília Arraes (Solidariedade) neta do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, Marília, 38 anos, iniciou sua militância ainda jovem no movimento estudantil na Faculdade de Direito do Recife. Atualmente, é deputada federal e foi vereadora de Recife por três mandatos. Já disputou a prefeitura de Recife em 2020. Sebastião Oliveira (Avante), 54 anos, será vice na chapa. Miguel Coelho (União Brasil) natural de Recife, Coelho, 33 anos, é filho do senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho (MDB) e já ocupou o cargo de deputado estadual. Também foi prefeito de Petrolina. Formado em direito, tem pós-graduação em liderança e gestão pública. Alessandra Vieira, 49 anos, do mesmo partido, será a vice na chapa. Pastor Wellington (PTB) advogado e pastor evangélico, tem 49 anos. Natural de Garanhuns, já foi candidato a vice-prefeito do Recife, em 2020. A advogada Caroline Tosaka (PTB), 39 anos, será vice na chapa. Raquel Lyra (PSDB) servidora concursada da Procuradoria Geral do Estado, 44 anos, Raquel é formada em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com pós-graduação em direito econômico e de empresas. Se elegeu deputada estadual por duas vezes e foi secretária da Infância e Juventude do Estado. Foi eleita prefeita de Caruaru (PE) em 2016 e reeleita em 2020. A vice na chapa será a deputada Priscila Krause (Cidadania), 44 anos. Ubiracy Olímpio (PCO) Ubiracy Olímpio da Silva, 49 anos, natural de Recife, é poeta e escritor. Trabalha como representante comercial. Já disputou o cargo de prefeito de Jaboatão dos Guararapes, cidade onde mora.

PB Paraíba

Adjany Simplicio (Psol) formada em pedagogia, com especialização em Educação em Direitos Humanos, Adjany, 45 anos, trabalha como professora da educação básica de João Pessoa. Presidente do diretório estadual do Psol, já foi candidata a vice-governadora (2018) e a vereadora (2020). O candidato a vice é Jardel Wandson (UP), 37 anos. Adriano Trajano (PCO) natural de Campina Grande, Trajano tem 48 anos, ensino fundamental completo e atua como comerciante. Já disputou o cargo de vereador em Campina Grande, em 2020. O professor José Pessoa, 70 anos, foi confirmado como vice-governador na chapa. João (PSB) João Azevedo Lins Filho, 69 anos, atual governador da Paraíba, é engenheiro civil. Natural de João Pessoa, foi secretário de Planejamento da prefeitura de Bayeux, secretário de Infraestrutura de João Pessoa e secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia da Paraíba. O atual vice-prefeito de Campina Grande, Lucas Ribeiro (Progressistas), 33 anos, é o candidato a vice-governador. Major Fábio (PRTB) policial militar reformado, 52 anos, já disputou anteriormente o cargo de vereador, ficando em quarto lugar. O vice em sua chapa é o odontólogo Jod Candeia (PRTB), 34 anos. Nascimento (PSTU) Antônio do Nascimento Alves, 47 anos, é bibliotecário e trabalha como motorista de ônibus e é uma das lideranças da oposição do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte de Passageiros e Cargas do Estado da Paraíba. A vice na chapa será a professora Alice Maciel, 62 anos, do mesmo partido. Nilvan Ferreira (PL) radialista, 49 anos, tem atuação em emissoras de rádio e televisão do estado, Ferreira nasceu em Cajazeiras (PB). Em 2020, se candidatou a prefeito de João Pessoa pelo MDB e ficou em segundo lugar. O vice em sua chapa é o empresário Artur Bolinha (PL), 52 anos. Pedro Cunha Lima (PSDB) natural de Campina Grande, Cunha Lima, 34 anos, é deputado federal, tendo sido eleito pela primeira vez em 2014 e reeleito em 2018. Advogado e professor, o candidato vem de uma tradicional família política do estado. Seu pai é o ex-senador Cássio Cunha Lima e seu avô é o ex-governador Ronaldo Cunha Lima. Pedro se elegeu deputado federal pela primeira vez em 2014 e foi reeleito em 2018. Domiciano Cabral, 67 anos, é o candidato a vice. Veneziano (MDB) Veneziano Vital do Rêgo, 52 anos, é natural de Campina Grande, Vital do Rego é advogado e presidente estadual do MDB. Já foi vereador e prefeito na cidade por dois mandatos consecutivos. Em 2014, se elegeu deputado federal e em 2018, senador. A vice em sua chapa é Maísa Cartaxo (PT), 50 anos.

RN Rio Grande do Norte

Bento (PRTB) Antonio Bento da Silva, 60 anos, é formado em Ciências Contábeis e natural de Pedro Velho, no interior do Rio Grande do Norte (RN). Ele já foi candidato a deputado estadual, vice-prefeito de Natal e vice-governador do estado. Profissionalmente atua como representante comercial e também é pastor evangélico. O candidato a vice-governador é Jurandir Rosa (PRTB), 41 anos. Capitão Styvenson (Podemos) Eann Styvenson Valentim Mendes, 45 anos, é policial militar. Valentim atualmente é senador, tendo vencido a disputa em 2018. Formado em Direito, o candidato é natural de Rio Branco (AC). Essa é a primeira vez que se candidata ao cargo de governador. A candidata a vice na chapa é a professora Francisca Henrique, 67 anos, do mesmo partido. Clorisa Linhares (PMB) formada em direito, Clorisa Linhares é natural de Recife (PE). Formada em direito e contabilidade, tem 50 anos e é servidora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Já atuou como agente penitenciária e foi vereadora na cidade de Grossos. Foi candidata ao cargo de prefeita de Grossos, no interior da Paraíba. Erick Guerra, 47 anos, do Patriota, é o vice-governador da chapa. Danniel Morais (PSOL) Ativista dos direitos humanos e de movimentos sociais, Morais é formado em administração e tem 40 anos. Natural de Natal (RN), já concorreu ao cargo de deputado estadual e, em 2020, integrou uma candidatura coletiva à Prefeitura de Natal. Presidente estadual do PSOL, Morais terá como vice o correligionário Ronaldo Tavares, 51 anos. Fábio Dantas (Solidariedade) ex-vice-governador do estado, Fábio Dantas, 50 anos, é formado em Direito. Nascido em Natal (RN), é empresário do ramo de bebidas alcoólicas. Foi eleito deputado estadual, em 2010, e em 2014, elegeu-se vice-governador na chapa de Robinson Faria. O candidato a vice é o farmacêutico Ivan Júnior (União Brasil), 43 anos. Fátima Bezerra (PT) atual governadora do estado, Fátima Bezerra é formada em pedagogia e já foi professora da rede pública de ensino municipal de Natal. Fátima, de 67 anos, já ocupou os cargos de deputada estadual por dois mandatos e deputada federal por três. Fátima também já foi senadora, mas deixou o cargo ao vencer a disputa pelo governo potiguar em 2018. O candidato a vice-governador é Walter Alves (MDB). Nazareno Neris (PMN) empresário e professor de idiomas, Neris, 47 anos, é natural de Campo Grande (RN). Já foi candidato a deputado federal em duas ocasiões, mas não se elegeu. Esta é a primeira vez que concorre ao cargo de governador. O candidato a vice-governador é o empresário Fernando Luiz (PMN), 60 anos. Rodrigo Vieira (DC) Karlo Rodrigo Lucio Vieira, 42 anos, é empresário do ramo da construção civil. Vieira é natural de Natal. Já foi candidato a prefeito de João Câmara (RN), mas não se elegeu. Presidente estadual do partido, Vieira terá como vice-governador da chapa Carlos Paiva, 40 anos, do mesmo partido. Rosália Fernandes (PSTU) natural de Marcelino Vieira (RN), Rosália Fernandes, 55 anos, é assistente social. Iniciou a militância política no movimento estudantil e já foi diretora do Sindicato dos Servidores em Saúde do RN. Atualmente faz parte das executivas estadual e nacional da CSP Conlutas. Rosália já disputou anteriormente o cargo de prefeita de Natal em duas ocasiões. A professora Socorro Ribeiro, 57 anos, é a candidata a vice.

SP São Paulo

Altino PSTU (PSTU) Metroviário, foi presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Ele tem 55 anos e é natural de São Luís. Sua candidata a vice é Flávia Bischain Rosa, em uma chapa pura do PSTU. Antonio Jorge (DC) Nascido em São Paulo, 69 anos, é advogado. Ele forma chapa pura com o candidato a vice Vitor Rocca. Carol Vigliar (UP) Nascida em São Paulo, 40 anos, é professora de ensino médio. Ela forma chapa pura com a candidata a vice Rafaela Carvalho. Edson Dorta (PCO) De Campinas (SP), 50 anos, ele é agente postal. Em uma chapa pura, a candidata a vice é Lílian Miranda. Elvis Cezar (PDT) Nascido em Carapicuíba (SP), formado em direito, foi prefeito do município por dois mandatos. Também foi três vezes presidente do Consórcio Intermunicipal Oeste e duas vezes presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento de São Paulo, que é composto por 39 cidades. Fernando Haddad (PT) É professor universitário e cientista político, tem 55 anos. É formado em direito pela Faculdade do Largo São Francisco e doutor em filosofia. Leciona ciência política na USP. Foi ministro da Educação e prefeito de São Paulo. É casado com Ana Estela Haddad e pai de dois filhos. Gabriel Colombo (PCB) Ele é engenheiro agrônomo e mestre em ecologia aplicada pela Universidade de São Paulo. Tem 32 anos. Participou de manifestações por moradia digna, por transporte público de qualidade, por terra e trabalho, e atuou em greves de trabalhadores. Rodrigo Garcia (PSDB) Nascido em Tanabi (SP), 48 anos, mudou para a capital paulista com 18 anos para estudar direito. Foi deputado federal por dois mandatos, três vezes secretário no governo de estado, secretário municipal, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa. É o atual governador de São Paulo. Casado com Luciana Garcia, é pai de três filhos. Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) Servidor público de carreira, 47 anos, é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e graduado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia. Fez parte da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti. Trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimento, foi presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e ministro da Infraestrutura. Vinícius Lazzer Poit (Novo) É empresário, administrador e deputado federal. Tem 36 anos e é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Tem experiência com reestruturação de empresas, mercado financeiro e gestão. Defende a liberdade econômica, a desestatização, a inovação, o empreendedorismo, o agronegócio e a regularização fundiária.

MG Minas Gerais

Alexandre Kalil (PSD) O prefeito de Belo Horizonte concorre com a coligação PSD, PSB e Federação Brasil Esperança composta por PT, PCdoB e PV. É empresário de 63 anos. Já concorreu a deputado federal. Cabo Paulo Tristão (PMB) O policial militar de 36 anos é também analista de sistemas e pós-graduado em gestão pública. Já disputou eleição para deputado federal em 2018. Concorre ao governo do estado pelo Partido da Mulher Brasileira. Carlos Viana (PL) é senador eleito em 2018 e concorre ao governo de Minas pela coligação PL, Republicanos e PRTB. O jornalista de 59 anos é especialista em estratégia de marketing pelo CEPEAD/UFMG e professor universitário com passagens pela PUC-MG, UNI-BH e Centro Universitário Newton Paiva. Indira Xavier (UP) Indira Xavier é coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário e da Casa de Referência da Mulher Tina Martins de atendimento a mulheres vítimas de violência em Belo Horizonte. A candidata de 37 anos disputa o cargo de governo do estado pelo partido Unidade Popular. Lorene Figueiredo (PSOL) Formada em história, tem mestrado em educação e doutorado em políticas públicas. É professora da Universidade Federal de Juiz de Fora de 56 anos. Concorre pela Federação Psol/Rede. Já concorreu a deputada federal e a prefeitura de Juiz de Fora. Lourdes Francisco (PCO) O Partido da Causa Operária (PCO) lançou a professora aposentada Lourdes Francisco da Costa de 60 anos para o governo do estado. Ela foi militante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Marcus Pestana (PSDB) Formado em economia, tem 62 anos. Foi vereador em Juiz de Fora e deputado estadual e federal. Foi também secretário estadual de Planejamento e de Saúde de Minas. Concorre pela Federação PSDB/Cidadania e coligação com PDT. Renata Regina (PCB) Tem 35 anos e é fotógrafa e doula. Já disputou eleição para deputada estadual e federal. Concorre ao governo de Minas pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). Romeu Zema (Novo) Concorre à reeleição ao governo de Minas pela coligação PP/Podemos/Solidariedade/Patriota/ Avante/PMN/AGIR/DC/MDB/Novo. Formado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), é empresário de 57 anos. Sua primeira disputa eleitoral foi ao governo do estado em 2018. Vanessa Portugal (PSTU) É professora da rede municipal da capital mineira de 52 anos. Concorre pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Já disputou o pleito para vereador, para a prefeitura de Belo Horizonte e para o governo do estado.

RJ Rio de Janeiro

ES Espírito Santo

Aridelmo (Novo) Aridelmo José Campanharo Teixeira, 58 anos, é empresário há mais de 25 anos, cofundador da Fucape Business School. Aridelmo Teixeira é também professor e fez doutorado na Universidade de São Paulo (USP) em controladoria e contabilidade. Foi voluntário em ações sociais e ex-secretário de Fazenda da Prefeitura de Vitória. Foi Presidente Institucional da Organização Não Governamental (ONG) Espírito Santo em Ação. A vice na chapa é a comunicóloga Camila Domingues, 51 anos, também do Novo. Audifax (Rede) Audifax Charles Pimentel Barcelos, 58 anos, é economista e foi prefeito de Serra em 2004, 2012 e 2016. Também foi eleito deputado federal em 2010. A vice na chapa é Carla Andresa Nascimento Silva, a Tenente Andresa dos Bombeiros, 35 anos. Capitão Vinicius Sousa (PSTU) Vinicius Cassio Correa de Sousa, 38 anos, é policial militar e nasceu em Belo Horizonte (MG). Foi candidato a prefeito de Castelo em 2016 e a vice-prefeito de Cachoeiro do Itapemirim em 2020, mas não foi eleito em nenhuma ocasião. A vice da chapa é Soraia Chiabai, 62 anos, do mesmo partido. Claudio Paiva (PRTB) O terapeuta de 62 anos nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Foi suplente de vereador de Guarapari em 2016 e candidato a prefeito da mesma cidade em 2020. O vice na chapa é o advogado Marco Aurelio, de 44 anos. Guerino Zanon (PSD) Guerino Luiz Zanon, 66 anos, foi três vezes prefeito de Linhares, sua cidade natal. Foi também deputado estadual em 2014. É o candidato da coligação com o PSD, PMB e DC. O candidato a vice-governador na chapa é o empresário Marcus Magalhães, 55 anos, do PSD. Manato (PL) O empresário Carlos Humberto Mannato, 65 anos, é o candidato da coligação PTB/PL. Ele foi eleito deputado federal em 2014. O vice na chapa é o empresário Bruno Lourenço, 39 anos, do mesmo partido. Renato Casagrande (PSB) José Renato Casagrande, 61 anos, atual governador do Espírito Santo, nasceu no município de Castelo (ES). É formado em engenharia florestal, pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), e em Direito, pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim. É casado e tem dois filhos. Foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual. O vice na chapa é o ex-senador e empresário Ricardo Ferraço, 59 anos. Halpher Luiggi O candidato da coligação Vitória no Caminho Certo (PL/PMN) é engenheiro, tem 46 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$ 365 mil em bens. Joao Coser O candidato do PT é aposentado, tem 64 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$796,6 mil em bens. Mazinho O candidato do PSD é advogado, tem 39 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$169,1 mil em bens. Namy Chequer O candidato do PCdoB é jornalista e redator, tem 65 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$786,8 mil em bens. Neuzinha A candidata do PSDB é administradora, tem 53 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$518 mil em bens. Raphael Furtado O candidato do PSTU é professor do ensino superior, tem 47 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$ 243,9 mil em bens. Sergio Sá O candidato da coligação Vitória Um Passo Adiante (PSB/Rede/PROS/PP/PMB) é engenheiro, tem 43 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$755 mil em bens.

RS Rio Grande do Sul

Argenta (PSC) Roberto Argenta, 69 anos, é empresário e foi vereador e prefeito de Igrejinha (RS), além de deputado federal eleito pelo estado do Rio Grande do Sul. Nascido em Gramado, é filho de pequenos agricultores, foi seminarista em Gravataí e formou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Há 46 anos, iniciou a Calçados Beira Rio S.A. em Igrejinha, nas margens do rio Paranhana, motivo que deu origem ao nome da empresa. A candidata a vice é a servidora pública municipal Nívea Rosa, 46 anos. Carlos Messalla (PCB) Carlos Messalla Lima da Rosa, 46 anos, nasceu em Gravataí (RS) e mora em Porto Alegre. Servidor público federal, trabalha nos Correios. Ex dirigente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, é militante do PCB e da Unidade Classista. Foi candidato a vereador de Porto Alegre em 2020 pelo PCB. O vice na chapa é o servidor público aposentado Edson Canabravo, 78 anos. Edegar Pretto (PT) João Edegar Pretto, 51 anos, formado em gestão pública, foi presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul e três vezes deputado estadual no estado. É natural de Miraguaí (RS). O vice na chapa é o vereador de Porto Alegre Pedro ruas, do Psol. Eduardo Leite (PSDB) bacharel em direito pela Universidade Federal de Pelotas, o tucano de 37 anos estudou também gestão pública na Universidade de Columbia, nos EUA, e fez mestrado em gestão e políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo. Foi presidente da Câmara dos Vereadores e prefeito de Pelotas (RS). Em 2018, foi eleito governador do Rio Grande do Sul com 33 anos de idade. O vice na chapa, Gabriel Souza (MDB), 38 anos, foi eleito deputado estadual em 2014 e 2018. Luís Carlos Heinze (PP) é produtor rural e engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Heinze, 71 anos, já foi prefeito de São Borja (RS) e está em seu quinto mandato como deputado federal. Ele concorre pela coligação PRTB/PP/PTB. Também foi professor no Colégio Estadual de São Borja. A vice na chapa é a psicóloga Tanise Sabino, 42 anos, do PTB. Onyx Lorenzoni (PL) gaúcho de Porto Alegre, Onyx Lorenzoni, 67 anos, é médico veterinário, foi duas vezes deputado estadual no Rio Grande do Sul e está no quinto mandato como deputado federal. Foi ministro da Casa Civil e do Trabalho e Previdência Social. Concorre a governador pela chapa Republicanos/ Patriota/ Pros/ PL. A vice na chapa é a professora Cláudia Jardim, 40 anos, do mesmo partido. Paulo Roberto (PCO) Paulo Roberto Silveira Pedra Júnior, 39 anos, concorre pela primeira vez a uma vaga eletiva. No site do TSE não há informação sobre vice. Rejane de Oliveira (PSTU) Rejane Silva de Oliveira, 61 anos, é professora aposentada da rede estadual de ensino público do Rio Grande do Sul. Foi presidente do sindicato dos professores (CPERS) e membro da Executiva Estadual e Nacional da Central Sindical e Popular (CSP-CONLUTAS). Ela se candidata pela primeira vez a um cargo eletivo. A candidata a vice é a servidora pública aposentada Vera Rosane de Oliveira, 57 anos, do mesmo partido. Ricardo Jobim (Novo) Ricardo Munarski Jobim, natural de Santa Maria, é advogado, especialista em negociação, direito médico, com atuação em direito penal. É sócio do Jornal Diário de Santa Maria. É secretário-geral da Associação Rural de Santa Maria e foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Santa Maria. O advogado Rafael Dresch, 46 anos, é o candidato a vice. Vicente Bogo (PSB) nascido em Rio do Oeste (SC), tem 65 anos, é graduado em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco, e pós-graduado em educação. Licenciou-se, ainda, em Ciências e Matemática e fez mais duas pós-graduações: uma em filosofia política e outra em Sociologia. Foi professor, deputado federal constituinte, presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (OCERGS). A vice na chapa é a professora de ensino médio Josi Paz, 43 anos. Vieira da Cunha (PDT) Carlos Eduardo Vieira da Cunha, nascido em Cachoeira do Sul (RS), tem 62 anos e é formado em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS). Promotor de Justiça do estado, foi eleito vereador em Porto Alegre, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, e deputado federal por duas vezes. Foi presidente nacional do PDT e secretário de Educação do Rio Grande do Sul. Concorre pela chapa PDT/Avante. A vice é a professora Regina Costa dos Santos, 39 anos.

SC Santa Catarina

Décio Nery de Lima (PT) 61 anos, nascido em Itajaí (SP), está em seu terceiro mandato como deputado federal pelo estado de Santa Catarina. É formado em direito pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e ciências sociais pela Fundação de Ensino do Pólo Geoeducacional do Vale do Itajaí (Fepevi). Foi prefeito de Blumenau (SC). Casou-se com Ana Paula Lima, com quem teve dois filhos. A candidata a vice é Bia Vargas (PSB). Gean Marques Loureiro (União Brasil) 49 anos, nascido em Florianópolis, formado em administração e direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), possui mestrado em Engenharia de Produção. Elegeu-se cinco vezes vereador em Florianópolis. Foi deputado estadual e deputado federal pelo estado. Prefeito reeleito de Florianópolis, deixou o cargo para se candidatar a governador. Casado com Cíntia de Queiroz Loureiro, pai de quatro filhas. O candidato a vice é Eron Giordani (União Brasil). Jorge Boeira (PDT) 66 anos, nasceu em Vacaria (RS), é formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e foi docente da Escola Técnica Federal de Santa Catarina. Foi deputado federal por quatro mandatos. Também já foi gerente de projetos da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Casou-se com Angela Boeira, com quem teve duas filhas. O candidato a vice é Dr Dalmo (PDT). Jorginho Mello (PL) 66 anos, nascido na cidade de Ibicaré (SC), foi vereador em Herval d’Oeste (SC), deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, governador interino do estado e duas vezes deputado federal. Está no segundo ano de mandato como senador. Formado em direito e estudos sociais, foi gerente e diretor do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC). A candidata a vice é a Delegada Marilisa (PL). Moisés (Republicanos) 55 anos, natural de Florianópolis, é oficial formado na Academia da Polícia Militar de Santa Catarina. Além de ser Coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), é bacharel em direito e mestre em direito constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), onde foi professor de direito administrativo e constitucional. Nas eleições de 2020, foi eleito governador de Santa Catarina. O candidato a vice é Udo Dohler (MDB). Odair Tramontin (Novo) 60 anos, natural de Campo Erê (SC), é filho de lavradores e pai de dois filhos. É formado em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especializado em Direito Penal e Processual Penal. Mestre em Ciências Jurídicas e professor na Universidade Regional de Blumenau. É promotor de Justiça. O candidato a vice é Ricardo Althoff (Novo). Professor Alex Alano (PSTU) 47 anos, formado em filosofia, nascido em Crisciúma (SC), é professor da rede pública estadual de ensino há mais de 14 anos. É ativista sindical e político, participou de manifestações contra ataques aos direitos trabalhistas, ambientais, sociais e das minorias. Alex é casado e pai de dois filhos. Propõe um programa socialista e revolucionário para Santa Catarina. A candidata a vice é Gabriela Santetti (PSTU). Esperidião Amin (PP) 74 anos, de Florianópolis, é atualmente senador. Formado em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e em administração pela Escola Superior de Administração e Gerência. Já foi diretor de Administração da Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Santa Catarina, prefeito, deputado federal e governador. O candidado a vice na chapa é Dalírio Beber (PSDB). Leandro Borges (PCO) é marceneiro, tem 31 anos, e é natural de Cascavel (PR). Ele disputa pela primeira vez o Governo de Santa Catarina e tem como candidato a vice o companheiro de partido Jair Fernandes de Aguiar Ramos. Ralf Zimmer (Pros) 43 anos, natural de Chapecó (SC), é defensor público em Santa Catarina. Ele foi defensor Público Geral entre 2016-2018. É a primeira vez que concorre ao cargo de governador e forma chapa pura com Ana Lúcia Meotti (Pros).

