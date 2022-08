Hoje é dia: Caetano Veloso faz 80 anos; ouça e assista ao artista

“Eu vou. Por que não? Por que não?”

Gênio da arte brasileira, o multiartista Caetano Veloso chega aos 80 anos de idade neste domingo (7), trabalhando ativamente, com um sem-número de clássicos da música popular, de trabalhos premiados, com um passado e um presente que lhe garantem admiração no Brasil e internacionalmente como uma das principais referências artísticas do País.

No acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), há shows, programas, materiais especiais, reportagens e histórias de Caetano, o baiano de Santo Amaro da Purificação, o quinto filho de seu Zezinho e dona Canô (apelidos dos pais do artista). Entre os irmãos de Caetano, está outro grande nome da arte brasileira, a cantora Maria Betânia (ouça aqui músicas e histórias da artista), quatro anos mais jovem do que ele.

O multiartista (confira o site oficial), que nunca parou de compor nem de cantar, tem uma discografia de 48 álbuns, além de escrever livros e produzir cinema. Tem intensa agenda de shows além de outras atividades. Um exemplo de que o homem não quer saber de descanso é que, no aniversário, neste domingo, ele fará um show gratuito em plataformas de internet, conforme anunciou em sua página no Instagram.

A história de vida do artista é de sucessos, mas também feita em uma estrada de personalidade. Quem diria! Já faz quase 55 anos que o jovem Caetano Veloso entrou no palco do Festival da TV Record para cantar Alegria, Alegria, momento inesquecível da vida do artista.

A música ficou em quarto lugar no concurso, mas se tornou marco da Tropicália (saiba mais sobre o movimento artístico) que marca a história da MPB.

Confira abaixo a apresentação histórica, que foi de vaias aos aplausos.

"Caminhando contra o vento..."

Há 10 anos, a TV Brasil homenageou o então septuagenário artista. A emissora enfatizou que o artista nascido na Bahia teve também influência na vida no Rio de Janeiro. O vídeo destaca o espírito criativo e pensador do artista. Assista abaixo ao vídeo que tem a opinião de outros artistas sobre Caetano.

"A Bahia já me deu régua e compasso" ou "Menino do Rio, calor que provoca arrepio..."

Caetano participou do Programa Samba na Gambôa, da TV Brasil, e, contou a história da música É de Manhã, que ele compôs no ano de 1963, e que foi gravada por grandes nomes da música brasileira, o que o surpreendeu. "O samba fez parte da minha educação."





"É de manhã

É de madrugada

É de manhã

Não sei mais de nada

É de manhã

Vou ver meu amor" (...)

Confira o programa na íntegra:

Há cinco anos, a TV Brasil também homenageou o artista inquieto e que se reinventou, com experimentalismos e sucessos recorrentes.

Relíquias da música de Caetano estão disponíveis no acervo das rádios da EBC, como no Clube do Vinil, que destacou as influências que recebeu, incluindo João Gilberto. O programa lembrou que o cantor visitava a Rádio Nacional para assistir de perto aos seus ídolos na década de 1960.

Confira outros materiais das rádios EBC sobre Caê

Dia Nacional das Artes

Se a semana começa com os 80 anos de Caetano, a sexta (12) é Dia Nacional das Artes, uma data que é comemorada em função da fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que foi criada em 12 de agosto de 1816 por um decreto do então Príncipe Regente do Brasil, Dom João VI, sob a inspiração da Missão Artística Francesa.



