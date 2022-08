Polícia apreende 6 toneladas de maconha no estado do Rio

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram seis toneladas de maconha em uma carreta com carga de madeira. A abordagem ao veículo, às 22h15 de ontem (30), foi no quilômetro 22 da BR-040, Rodovia Washington Luiz, no município de Três Rios, no sul do estado do Rio. Sete suspeitos foram apreendidos.

De acordo com a PRF, a carreta saiu de Mato Grosso e ia para a comunidade Nova Holanda, no Conjunto de Favelas da Maré, na zona sul do Rio. Ainda na ação, os agentes apreenderam quatro veículos.

Os suspeitos apreendidos e a carreta com a droga foram levados hoje (31) para a Superintendência da Polícia Federal (PF), no Rio.