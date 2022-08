Prefeitura do Rio de Janeiro retoma serviços do portal Nota Carioca

O portal Nota Carioca, que emite notas fiscais municipais online na cidade do Rio de Janeiro, retomou seus serviços mais de uma semana depois do ataque cibernético ao Datacenter. De acordo com a prefeitura, agora é possível emitir as notas que vão substituir os recibos provisórios de serviços (RPS) emitidos durante a inoperância do sistema.

Os técnicos da prefeitura também informaram que já conseguiram restabelecer os sistemas de pagamento da Secretaria Municipal de Fazenda, o que garantirá o pagamento dos salários dos servidores e fornecedores.

Também estão sendo retomados os pagamentos de benefícios aos servidores (auxílios creche, moradia e medicamento) e dos auxílios habitacionais temporários da Secretaria Municipal de Habitação.

O site da prefeitura continuará atuando como plataforma de informações aos cidadãos enquanto o município não tiver normalizado todo o seu portal.

A prefeitura informou que segue trabalhando 24 horas para “recuperar o sistema na sua integralidade o mais rápido possível”.

“O ataque hacker ao Datacenter já foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) para que o responsável possa ser identificado e punido. Mais informações estão sendo levantadas e serão repassadas às autoridades policiais”, disse a prefeitura.