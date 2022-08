Quatro feridos em ataque a tiros no estado do Rio seguem internados

Quatro pessoas feridas durante ataque a tiros em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, ontem (31), seguem internadas em um hospital. Segundo a prefeitura municipal, os quatro, com idades entre 19 e 20 anos, estão no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (Saracuruna), passaram por cirurgias, estão lúcidos e estáveis.

Dois adolescentes de 17 anos e um jovem de 18 anos de idade já receberam alta. Caio Luiz de Souza Leme, de 23 anos, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo na manhã de ontem.

Outra vítima, uma adolescente de 15 anos, morreu no próprio local. Os nove foram atingidos por tiros na madrugada de ontem depois que criminosos os atacaram na Praça Rio Branco, no bairro Gramacho. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).