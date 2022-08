Rio de Janeiro cria dia para celebrar fim das restrições contra covid

A Prefeitura do Rio de Janeiro instituiu o Dia do Reencontro, a ser celebrado no dia 2 de setembro. O decreto assinado pelo prefeito Eduardo Paes consta na edição de hoje (8) do Diário Oficial do Município. O objetivo é celebrar um ano do início da flexibilização das medidas restritivas adotadas na capital fluminense em meio ao combate à pandemia da covid-19.

Conforme o decreto, a data será ponto facultativo no serviço público municipal, exceto nos órgãos cujas atividades não podem ser paralisadas. O Dia do Reencontro coincidirá com a abertura do festival Rock in Rio. Segundo a prefeitura, trata-se do reinício da realização de grandes eventos na cidade.

As primeiras medidas de flexibilização, como liberação parcial dos estádios e das casas de shows, foram anunciadas em julho do ano passado. Elas foram programadas para começar a vigorar em 2 de setembro do ano passado, quando também teria início um festival com atividades culturais, artísticas e gastronômicas em espaços abertos.

Na época, o prefeito também apresentou a proposta de criação de um feriado. A ideia foi alvo de críticas e gerou dúvidas a respeito da sua data. Em meio à repercussão, Paes voltou ao assunto no dia seguinte. "O feriado é em 2022, e não em 2021", esclareceu nas redes sociais. Ele também reagiu aos questionamentos sobre o festival que pretendia realizar. "Não teremos grande evento nenhum em setembro", acrescentou.