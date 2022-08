Theatro Municipal do Rio terá, no Dia dos Pais, concerto de clarinetas

O Dia dos Pais, a ser comemorado no próximo domingo (14), terá atração especial, às 11h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com entrada pelo Boulevard da Rua Treze de Maio. O Grupo de Clarinetas Resgate se apresentará no projeto Música no Assyrio.

O programa acontece a cada 15 dias, em um dos salões do teatro. Os ingressos estão à venda na bilheteria e na plataforma Imply, com preços populares de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

A presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino, disse que o projeto Música no Assyrio é “um grande presente, pensado com muito carinho”, porque visa não só democratizar o acesso à cultura, mas também possibilita o entretenimento para toda a família.

“É um projeto que acontece domingo pela manhã. A gente disponibiliza um novo ambiente do teatro, que é o Assyrio. Há a opção de a pessoa ter um café da manhã e poder compartilhar esse momento ouvindo boa música e de uma maneira alegre, com toda a família”, disse.

Emoção especial

Moisés Santos, primeiro clarinetista da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal, afirmou que a realização do concerto no Dia dos Pais representa para ele uma emoção especial.

“Primeiro porque será no Dia dos Pais. Eu, como pai, me sinto feliz. É, como diz a definição do que é música e que na primeira aula a gente sempre aprende: música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma através do som. Som este que será reproduzido pelo Quarteto Resgate, através das clarinetas”, explicou.

Moisés afirmou, ainda, que a clarineta tem uma família muito ampla mas, no concerto, o grupo apresentará apenas alguns instrumentos dessa família. Salientou que sente muito prazer em participar do concerto porque, “além de ser um dia especial, poderá mostrar a sonoridade e especificidade do instrumento, os arranjos, as adaptações que podem ser feitas para esse instrumento e alegrar o coração dos espectadores e, em especial, dos pais. Eu conto com vocês para esse evento no Assyrio”, observou.

Como é o grupo

O Grupo de Clarinetas Resgate foi criado em 15 de março de 2017, numa conversa informal entre dois amigos - José Adriano e Robson Santos, ambos clarinetistas - visando divulgar e demonstrar a versatilidade do instrumento nas igrejas.

Depois, eles criaram o Quarteto Resgate, que realizou sua primeira apresentação oficial na Assembleia de Deus, em Nova Iguaçu, no estado do Rio, em junho de 2017, com participação de José Adriano, Robson Santos, Erick Braz e Wonderlon Lima. Posteriormente, o grupo passou a se apresentar com outras formações camerísticas, como quinteto, sexteto e ensemble.

O conjunto visa difundir a clarineta no âmbito social, cultural, educacional e religioso, além de mostrar a sua utilidade em bandas e orquestras, entre outras formações. O grupo atual conta com os músicos Moisés Santos, Wesley Guedes, Rafael Santos, Eneas Santos, José Adriano, Gabriel Eleutério, Wonderlon Lima e Robson Santos.