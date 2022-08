UNB instala postes com botão de emergência no campus

A administração da Universidade de Brasília (UnB) instalou hoje (4) dois postes de segurança no campus da asa norte. São postes de quatro metros de altura, equipados com um interfone e uma câmera. O botão de emergência pode ser acionado por qualquer pessoa que se encontre em uma situação perigosa.

Ao acionar o botão do interfone instalado no poste, a pessoa será atendida por um profissional da central de segurança da universidade. A partir do acionamento do botão, a central de segurança da UnB poderá chamar a polícia, os bombeiros ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a depender da ocorrência. Uma patrulha da segurança da universidade também poderá ir ao local.

Os dois postes também têm uma câmera acoplada, apontando para o ponto do interfone, identificando quem acionou o serviço. A meta da UnB é ter 20 desses postes espalhados pelo campus.

A medida vem para trazer alguma sensação de segurança para estudantes e funcionários da universidade. O medo de assaltos e outras abordagens é frequente entre os estudantes, sobretudo à noite. Nesse período, estudantes priorizam caminhar em grupos, principalmente mulheres. Elas dão carona uma à outra e fazem companhia para que colegas não fiquem sozinhas. No início de julho, uma estudante afirmou ter sido estuprada, à noite, na universidade. A polícia civil investiga o caso.