Bicentenário da Independência foi celebrado com a TV Brasil

A cobertura do 7 de Setembro pela EBC teve sucesso em todas as plataformas e garantiu que brasileiros de todos os cantos assistissem ao evento.

Nas 3 praças em que a empresa tem medição regular de audiência de TV, durante tradicional transmissão do desfile de Brasília, quase 1 milhão de pessoas acompanharam pela tela da TV Brasil, considerando apenas as praças DF, RJ e SP. Essa foi a maior audiência do desfile da independência com dados mensuráveis nas 3 praças.

Em Brasília, a TV Brasil chegou a ficar na 1ª posição na praça, onde na média do período, ficou em segundo lugar, com mais de 4.3 pontos de audiência.

No Rio de Janeiro, com média de 1,6 ponto e picos superiores a 2 pontos, garantiu a 4ª posição.

Os paulistanos também acompanharam de perto a cobertura e a TV Brasil atingiu uma média de quase 1 ponto.

Vale destacar que o Desfile contou também com transmissão pela Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e para todos o país por meio do sinal da TV Brasil no satélite e pelas principais Operadoras à Cabo.

Além da TV, as pessoas também puderam acompanhar o desfile pelas redes sociais dos veículos da EBC.

No YouTube, o vídeo publicado ao vivo já teve 510 mil visualizações e quase 12 mil compartilhamentos. Os canais que compartilharam o vídeo vão desde usuários a canais nacionais de notícias.

No Twitter, a #TVBrasilno7 ficou entre os principais assuntos do momento e teve mais de 3 mil tweets.

Fontes:

TV: Kantar IBOPE Media | InstarAnalytics | Dia 07/09, 2014 a 2022 | SP, RJ e DF | Rat% Dom e Cov# Ind e Dom | 6h-30

Redes Sociais: Buzzmonitor e YouTube Studio