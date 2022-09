EBC celebra Dia Nacional do Rádio com nova versão de site

Música, informações e novidades para os ouvintes. Para celebrar o Dia Nacional do Rádio, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lança, neste domingo (25), a nova versão do site EBC Rádios. Ainda para comemorar a efeméride, serão anunciadas as 100 músicas classificadas para o Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil.

O Dia Nacional do Rádio é lembrado anualmente em alusão à data de nascimento de Edgar Roquette-Pinto, considerado o pai da radiodifusão no país. Médico, professor, escritor, antropólogo, etnólogo e ensaísta, Roquette-Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, chamada posteriormente de Rádio MEC após ser doada, em 1936, ao Ministério da Educação.

A partir de hoje (25), o EBC Rádios traz uma nova experiência de consumo de áudio na internet. Com visual mais leve, navegação intuitiva e novas funcionalidades, o site destaca os conteúdos de áudio das Rádios MEC e Nacional como protagonistas da página. O objetivo é oferecer uma plataforma mais moderna, na qual o público pode escutar os conteúdos on demand.

Ao navegar no site, os ouvintes vão acompanhar a programação das emissoras ao vivo, ouvir a íntegra ou trechos dos programas favoritos gravados, ou mesmo acessar playlists e podcasts. Na nova página, o público conhece a produção das rádios em um único ambiente, totalmente dedicado às emissoras.

Festival de Música

No embalo das celebrações, também serão anunciadas as 100 músicas selecionadas pelo júri das rádios após o período de inscrição na edição de 2022 do Festival de Música. As obras escolhidas já começam a tocar na programação das emissoras MEC e Nacional.

Nesta etapa, os ouvintes poderão votar, até o dia 10 de outubro, por categoria, na sua música preferida no site do Festival de Música. A mais votada será classificada para a fase semifinal.

É a primeira vez que o Festival une a Rádio MEC e Rádio Nacional, duas tradicionais emissoras públicas geridas pela EBC. O objetivo é descobrir novos talentos musicais e estimular o lançamento de projetos inéditos.

Confira o cronograma do Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil

25/09 – Divulgação das músicas classificadas

25/09 a 10/10 – Período de veiculação das músicas classificadas

25/09 a 10/10 – Votação popular para definir semifinalistas nas emissoras

11/10 – Divulgação das músicas semifinalistas

11/10 a 04/11 – Período de veiculação das músicas semifinalistas

11/10 a 04/11 – Votação popular para definir uma música finalista por categoria

05/11 – Divulgação das músicas finalistas

05/11 a 06/12 – Período de veiculação das músicas finalistas

06/12 – Divulgação dos vencedores