Cem anos do rádio no Brasil: confira especial sobre o veículo

Exatamente hoje, 7 de setembro, o rádio completa 100 anos no Brasil. Neste dia de celebração, encerramos o especial da Agência Brasil sobre a data com uma coletânea do material produzido sobre a história do rádio, acompanhe.

Cem anos do rádio no Brasil: padre brasileiro

que inventou o rádio O escritor Hamilton Almeida descobriu detalhes sobre a vida do inventor do rádio, que fez primeira transmissão radiofônica em 1899. leia mais

Cem anos do rádio no Brasil: emissoras pioneiras

até a Era de Ouro Entre a transmissão de 7 de setembro de 1922 ao início da chamada Era de Ouro do rádio, na década de 1940, o Brasil viveu um boom de criação de emissoras. leia mais

Cem anos do rádio no Brasil: Recife foi berço, dizem

pesquisadores A Rádio Clube de Pernambuco criou estatuto e organização que serviram como legado para o que ocorreria na década de 1920. leia mais

Cem anos do rádio no Brasil: caráter educativo marca história do veículo A ideia de Edgard Roquette-Pinto, criador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, era que o rádio tivesse a educação como fundamento. A estratégia deixou legado um século depois. leia mais

Cem anos do rádio no Brasil: o nascimento

do radiojornalismo A veiculação de notícias pelo rádio começa na década de 1920, com a leitura de notícias de jornais; ao longo dos anos, inovações como a cobertura esportiva e repórteres na rua ajudam a formar o radiojornalismo no país. leia mais

Cem anos do rádio no Brasil: a história

do Repórter Esso Com cinco minutos de duração e notícias curtas e diretas, o formato do Repórter Esso trouxe inovação para o radiojornalismo. leia mais

Cem anos do rádio no Brasil: as transformações

do radiojornalismo O radiojornalismo passou por grandes transformações, como as rádios só de notícias, a migração da AM para a FM e da antena para a internet. leia mais

Cem anos do rádio no Brasil: a cultura

das radionovelas Na ficção e na vida real, as radionovelas fizeram e fazem as pessoas sonhar, além de gerarem uma sensação de pertencimento cultural. leia mais

Cem anos do radio no Brasil: da música ao riso,

rádio conquista o povo As emissoras de rádio criaram uma série de atrações para entreter o público. Relembre os programas que fizeram sucesso. leia mais

Cem anos do rádio no Brasil: relação histórica

do rádio e esporte Das primeiras transmissões nas décadas de 1920 e 1930 até os dias atuais, de rádios invadindo a internet, o esporte brasileiro cresceu e fez história via ondas sonoras. leia mais

Cem anos do rádio no Brasil: as novas tecnologias

e a aposta no futuro No dia 7 de setembro, o rádio brasileiro completa 100 anos e fica a pergunta: o rádio chegará aos 200 anos com a mesma força de hoje? leia mais

Reportagem

Edgard Matsuki ,Luiz Cláudio Ferreira, Renata Batista e Sumaia Villela

Edição

Alessandra Esteves e Nathalia Mendes

Produção

Simone Magalhães

Gerência de Acervo

Maria Carnevale, Fábio Araújo Jorge, Aline Brettas e Thiago Guimarães

Coordenação

Adriana Ribeiro, Alessandra Esteves, Juliana Andrade e Thiago Regotto