EBC e PF participam de exibição especial da série Os Federais

Estreia na próxima segunda-feira (19), na TV Brasil, a série documental Os Federais. Produzida em parceria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) com a Polícia Federal (PF), a nova atração mostra o funcionamento da instituição, como são treinados os policiais, como são montadas e efetuadas as operações táticas, como são articuladas as ações aéreas da PF e como a instituição monitora as áreas de fronteira.

“Além das operações e repressões aos crimes, nossas atribuições são muito amplas. Nós também fazemos controle migratório, controle de armas, controle de produtos químicos, controle de segurança privada. Tudo isso com excelência. Um dos objetos da série é mostrar um pouco mais da PF, quais atribuições e quais as ações”, explicou o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes durante a sessão especial de estreia da série, que terá 13 episódios na primeira temporada.



“A EBC está de parabéns pelo nível de excelência que nos entregou”, comentou Nunes ao assistir o episódio, que trata sobre a Academia Nacional de Polícia, onde os recém-aprovados em concurso público passam por treinamento para tornarem-se policiais federais.

“Todos os policiais guardam com muito carinho a academia, porque é nosso primeiro ponto de contato com a Polícia Federal. É onde todos são acolhidos”, disse Nunes.

O projeto de parceria entre EBC e PF começou há pouco mais de um ano, ainda durante o período de pandemia, e a série é o produto principal gerado pela cooperação entre os dois órgãos. O diretor-presidente da EBC, Glen Valente, adiantou que “a ideia já é trabalhar a segunda temporada”, e reafirmou a importância da audiência para os produtos da empresa. “No final, temos que fazer um produto que tenha interesse do outro lado, e a audiência é nosso consumidor de televisão”, explicou.



Sobre as produções da EBC, o presidente relembrou o sucesso das transmissões do 7 de Setembro, que bateram recorde de audiência em Brasília e colocaram a emissora em 1º lugar durante o horário. “Foram mais de 240 pessoas trabalhando para fazer só a transmissão do 7 de Setembro”, informou Valente.

“Esse trabalho de construção é o que faz a EBC estar neste patamar hoje, ser a quinta emissora de televisão, concorrendo com o mercado privado ‘mano a mano’. Temos que sair um pouco das narrativas, que atrapalham o conhecimento do que é a Polícia Federal. É um conteúdo gostoso de assistir”, complementou.

Já para o diretor de Conteúdo e Programação, Denilson Morales, a série cumpre um papel público e de cidadania ao mostrar, de maneira simples e próxima, o que a instituição da Polícia Federal representa para a sociedade. “É uma oportunidade para um garoto que começa a vislumbrar uma oportunidade de carreira profissional e de ganhos. O cidadão pode enxergar e dizer: ‘quero ser um policial federal’. Ele terá toda a história nas mãos”, explicou.