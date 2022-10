Hoje é Dia: semana que começa com eleições tem Dia da Cidadania

O Hoje é Dia deste domingo (2) marca o dia do primeiro turno das eleições. Neste pleito, mais de 156 milhões de cidadãos podem votar para presidente, governador, senador, deputados estaduais ou distritais e deputados federais. Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) fazem ampla cobertura jornalística das eleições 2022.

Para ajudar o eleitor nessa reta final da votação, a TV Brasil, Agência Brasil e Radioagência Nacional disponibilizam vários conteúdos, que vão de informações de serviço a detalhamento de planos de governo e propostas dos candidatos à Presidência da República e de governos estaduais. O voto consciente é um dos importantes contribuintes para a democracia.

Outra data simbólica para o país é o Dia Nacional da Cidadania, em 5 de outubro - data em que também se comemora o aniversário de 34 anos da Constituição Cidadã. Entre os direitos dos cidadãos estão votar e ser votado, opinar na criação de novas leis e saber como é gasto o dinheiro da arrecadação de impostos. O Repórter Brasil fala mais sobre o assunto.

Em 2018, ano em que a Carta Magna completou 30 anos, a TV Brasil produziu uma série de interprogramas que contam a história da Constituição - começando pela Assembleia Constituinte, passando pelos bastidores, curiosidades e articulações, até a sua promulgação. Os episódios explicam as origens da nova Constituição, os entraves para a sua aprovação e os avanços que ela trouxe ao Brasil (clique aqui para assistir).

E não faltam marcos importantes para a democracia brasileira neste 2 de outubro. Há exatos 30 anos, outro acontecimento mudava os rumos da política do país: enquanto milhões de brasileiros iam às urnas para eleger prefeitos e vereadores, Fernando Collor de Mello, primeiro presidente brasileiro eleito pelo voto popular, era afastado do cargo após sofrer impeachment.

Nesse mesmo dia, acontecia um dos episódios mais sangrentos do sistema carcerário brasileiro: o Massacre do Carandiru, em que 111 detentos foram mortos na Casa de Detenção de São Paulo. O Caminhos da Reportagem narra versões dessa tragédia, que parou o país.

E também neste domingo, são 90 anos do fim da Revolução Constitucionalista em São Paulo. O movimento começou em 9 de julho de 1932, dia em que os paulistas pegaram em armas contra o Governo Provisório. O Na Trilha da História, da Rádio Nacional, tem um episódio que trata das Revoluções de 1930 e de 1932. Ouça aqui:

130 anos de Chatô

O domingo também é dia de comemorar os 75 anos de fundação do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp). Cartão-postal localizado na Avenida Paulista, o Masp é um dos mais importantes acervos de arte da América Latina.

O jornalista, político e empresário que dá nome ao museu também é um dos homenageados da semana. Na quarta-feira (5), completam 130 anos do nascimento do paraibano Assis Chateaubriand. Proprietário da cadeia de veículos jornalísticos Diários Associados, Chatô é também uma figura fundamental na história do rádio no Brasil, que completou 100 anos em setembro.

A série de reportagens especiais Cem anos do rádio no Brasil conta a história da Rádio Tupi, emissora fundada pelo empresário.

Dia do Nordestino

O sábado (8) presta homenagem ao povo do Nordeste do país. O Dia do Nordestino foi criado em homenagem ao poeta e cordelista cearense Patativa do Assaré. O Revista Brasil, da Rádio Nacional, entrevistou o também poeta e cordelista Daniel Gonçalves Silva, neto de Patativa.

Em 2012, o quadro Outro Olhar, da TV Brasil, falou sobre o Dia do Nordestino. Assista:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

2 a 8 de outubro de 2022 2 Morte do gravurista argentino naturalizado brasileiro Hector Julio Páride Bernabó, o Carybé (25 anos) Fundação do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) (75 anos) Massacre do presídio Carandiru (30 anos) Presidente Fernando Collor é afastado do cargo após sofrer impeachment (30 anos) Fim da Revolução Constitucionalista em São Paulo (90 anos) Dia Internacional da Não Violência - comemoração instituída pela ONU, em resolução de 15 de junho de 2007, para marcar a data do nascimento do líder pacifista hindu Mahatma Gandhi Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento - comemoração conforme Lei nº 11.619, de 19 de dezembro de 2007, que está relacionada com o Dia Internacional da Não Violência 3 Nascimento do pintor paulista Luiz Paulo Baravelli (80 anos) Nascimento do escritor francês Louis Aragon (125 anos) Dia Mundial do Habitat - data móvel na segunda-feira de outubro. Comemoração que foi instituída pela ONU na Resolução nº 40/202A, de 17 de dezembro de 1985, após a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos 4 Nascimento do poeta e político maranhense Benedito Leite (165 anos) Nascimento da artista e musicista chilena Violeta del Carmen Parra Sandoval (105 anos) Morte do físico Max Karl Ernst Ludwig Planck (75 anos) - considerado o pai da física quântica Lançamento do satélite soviético Sputnik I (65 anos) - primeiro satélite artificial da Terra Dia Mundial dos Animais - comemoração internacional, celebrada em homenagem ao dia de São Francisco de Assis Início da Semana Mundial do Espaço - o evento ocorre por conta do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I, em 4 de outubro de 1957, e do tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico (inclusive a Lua e demais corpos celestes), que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967 Início das transmissões do Projeto Minerva (52 anos) 5 Morte do viajante português Diogo Álvares Correia, o Caramuru (465 anos) - conhecido por ter passado anos vivendo entre indígenas após naufrágio na costa do Nordeste brasileiro Nascimento do jornalista, empresário e político paraibano Assis Chateaubriand (130 anos) - magnata das comunicações no Brasil, foi dono dos Diários Associados, o maior conglomerado de mídia da América Latina; cocriador e fundador do Museu de Arte de São Paulo (Masp); responsável pela chegada da televisão ao Brasil com a inauguração da TV Tupi Instituição do cruzeiro como moeda oficial do Brasil por Getúlio Vargas (80 anos) Termina a Guerra de Canudos (125 anos) Dia Mundial dos Professores - data da Unesco Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa Dia Nacional da Cidadania 7 Nascimento da cantora, compositora e atriz norte-americana Toni Braxton (55 anos) 8 Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical - comemoração criada pela Lei nº 13.309, de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe Dia do Nordestino - criado em 2009, ano do centenário do nascimento de Patativa do Assaré

*Com supervisão de Nathália Mendes