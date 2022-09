Presos suspeitos de integrar quadrilha que assaltou bancos no Rio

Uma ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal prendeu ontem (26) dois homens acusados de assaltar empresas de transporte de valores e caixas eletrônicos no Rio de Janeiro. Um dos detidos seria membro de uma organização criminosa responsável pelas recentes explosões em agências bancárias em Niterói, São Gonçalo, Vila Isabel, Taquara e São João de Meriti.

A 2ª Vara Criminal de Bangu havia expedido mandado de prisão por roubo majorado contra ambos os presos, e agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (Delepat/PF/RJ) e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF/PCRJ) localizaram e prenderam um dos acusados, de 20 anos de idade, no bairro de Copacabana, por volta das 14h30 de ontem.

A outra prisão ocorreu às 16h, quando agentes da DRF encontraram o outro acusado, de 33 anos de idade, na Ilha do Governador. As investigações o apontam como integrante do grupo responsável pela recente onda de explosões em agências bancárias na modalidade chamada Novo Cangaço, que atua com vários fuzis e veículos. Ele teria participado de três desses ataques, segundo a Polícia Federal.