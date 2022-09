 PRF faz apreensão de pasta de cocaína no estado do Rio

Agentes do Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam um caminhão de sucata que, entre os materiais, carregava 132 pacotes de pasta base de cocaína, na BR-116, na altura do posto Caiçara da PRF, em Piraí, no sul fluminense. A PRF informou que ainda não tem o peso da quantidade da droga apreendida, que foi encontrada pelos cães K9 Buddy, Cacau e Venena.

De acordo com a PRF, o homem que dirigia o veículo informou que saiu de São Paulo em direção ao Espírito Santo e pelo transporte receberia R$ 5 mil.

Logo após a apreensão, o motorista e a carga foram levados para a Superintendência da PRF em Irajá, onde os agentes fizeram contato com policiais da Coordenadoria de Operações Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio. Da superintendência, o preso e a carga foram encaminhados para a Cidade da Polícia, no bairro do Jacarezinho, na zona sul da cidade.