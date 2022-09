Programação especial marca 99 anos da Rádio MEC

A Rádio MEC completa 99 anos neste 7 de setembro, mesmo dia em que se celebra o centenário da primeira transmissão de rádio no país. Exatamente um ano após a data, entrou no ar, em 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, primeira emissora oficial do país, fundada por Edgard Roquette Pinto.

Sucessora da Rádio Sociedade, a Rádio MEC comemora a data com uma série de atrações especiais na programação, durante todo o dia. A principal é a transmissão, ao vivo, às 19h, do Concerto 100 anos de Rádio no Brasil.

O evento é promovido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) direto do Theatro Municipal do Rio. São destaques ainda produções como o Torna Viagem, parceria com a Antena 2, da rede pública de Portugal RTP.

#VemOuvir

A programação festiva começou às 7h25 com a faixa Manhã MEC FM, que traz repertório de música clássica nacional e flashes de informação. A partir do Concerto Rádio MEC Especial, às 12h25, com o tema Dom Pedro I, o compositor, as produções especiais seguem direto até meia-noite.

A faixa Clássicos do Ouvinte, às 13h, resgata as obras mais pedidas pela audiência. Em seguida, às 14h, a Rádio MEC leva ao ar uma seleção com o melhor da música erudita e as notícias do momento durante o Grandes Clássicos.

A emissora transmite os concertos comemorativos para marcar os 100 anos do rádio no país, às 19h. Orquestra do Theatro Municipal apresenta trechos do clássico O Guarani, de Carlos Gomes, enquanto a Sinfônica Nacional da UFF executa a obra Choros 6, de Heitor Villa-Lobos.

Logo depois, às 21h, o programa Partituras brinda o ouvinte com a primeira edição de uma série especial sobre a independência. O tema A Vinda da Família Real para o Brasil embala o concerto da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, durante apresentação na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro.

A sequência foi gravada com Bandas e Orquestra das Forças Armadas Brasileiras exclusivamente para a Rádio MEC e a TV Brasil. Os espetáculos foram registrados pela equipe da EBC em cenários que marcaram a história do país.

Às 22h, o programa Torna Viagem traz a edição especial Portugal e Brasil. A produção é uma parceria entre a Rádio MEC e a Antena 2, da rede pública de Portugal RTP, com apresentação de Pedro Paulo Rangel.

Para fecha a série de especiais da programação de aniversário da emissora, a Rádio MEC traz um episódio do programa Na Trilha da História sobre o contexto da independência do Brasil. A atração traça um panorama sobre as condições que permitiram ao país se declarar independente de Portugal.

Sobre a Rádio MEC

Reconhecida pelos amantes da música, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música erudita. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. Há pouco mais de um mês, desde o início de julho, o público também acompanha a programação em Belo Horizonte, na frequência FM 87,1 MHz.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Pioneirismo e acervo histórico

Referência e pioneira na radiodfusão no país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi doada em 1936 ao Ministério da Educação. Deste 2007, a Rádio MEC é gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Com cerca de 50 mil registros e produções, a emissora tem um rico acervo preservado com registros raros e conteúdos exclusivos. O patrimônio inclui gravações de depoimentos que vão de Getúlio Vargas a Monteiro Lobato, passando por crônicas de Cecília Meireles e Manuel Bandeira.

A programação da Rádio MEC é totalmente voltada para a difusão da cultura brasileira. Contempla toda a diversidade da música brasileira, de gêneros como o choro, a música regional, a música instrumental e de concerto. Tem ainda programas dedicados à literatura, ao cinema, à dramaturgia e às artes como um todo.