Rádio Nacional apresenta radionovela A Corrida do Ouro

Para comemorar o centenário da primeira transmissão de rádio no Brasil, celebrada neste 7 de setembro, a Rádio Nacional resgata a emoção das radionovelas e presenteia, na data, os ouvintes com uma obra original da emissora pública preservada em seu valioso acervo: A Corrida do Ouro.

A produção de radiodramaturgia entra no ar às 21h. Além de curtir os episódios na programação de segunda a sexta, a audiência tem a oportunidade de escutar a história em formato de podcast nas plataformas digitais. O clássico fica disponível no Spotify, no YouTube e no site da Rádio Nacional.

Com 72 capítulos e apresentada originalmente em 1985, a trama acompanha uma história de amor marcada pela disputa por uma possível herança milionária. Romance, mentiras, ambição e assassinato são alguns dos elementos presentes no enredo.

A ficção, escrita por Rodrigues Aguiar, tem cerca de 20 minutos por episódio. Narrada por Aurélio de Andrade, a radionovela A Corrida do Ouro revela os conflitos pela herança que o moribundo Osmar (Nilton Narros) deve deixar para a filha Lídia (Maralize), situação que divide a família.

Criada em colégio interno, a ingênua jovem será uma presa fácil para homens inescrupulosos que se aproximam com o objetivo de conquistá-la e dar um golpe do baú. Personagens fortes lidam com os desafios de suas trajetórias, em uma obra em que o amor pode surgir mesmo diante de tanta confusão.

Valorização de conteúdos históricos

Recuperada da mídia original no formato das fitas de áudio em rolo, a obra integra o patrimônio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que faz a gestão da Rádio Nacional. O raro e exclusivo conteúdo preservado foi digitalizado pelos profissionais do corpo técnico da empresa.

A iniciativa reconhece a importância do veículo na semana em que se completam os 100 anos da primeira transmissão de rádio no país. Para valorizar a data histórica e reverenciar a era de ouro do rádio, a Nacional leva ao ar todo o encanto das radionovelas conservadas no acervo.

Em dezembro de 2021, a emissora reformulou a programação e lançou uma faixa voltada às radionovelas com a reestreia do clássico A Vidente e o Vigarista (1980), em horário nobre, às 21h. A obra de Amaral Gurgel está disponível nas plataformas digitais da Rádio Nacional. Ouça aqui.

Desde agosto, outra produção do mesmo autor abre uma nova sessão dedicada à radiodramaturgia. A histórica trama "Poronga, Terçado e Coragem" (1979) está no ar de segunda a sexta, às 18h, pela Nacional. Além da programação, o conteúdo ainda pode ser conferido nas redes da emissora.

Entretenimento, esporte, bate-papo e notícia são alguns dos conteúdos que estão no ar pela Rádio Nacional. As faixas musicais da programação trazem gêneros nacionais e prestigiam astros que fazem sucesso na nova MPB e no pop contemporâneo do país, além dos clássicos da música brasileira.

Personalidades da nova geração que mobilizam o público nas plataformas digitais de streaming ganham espaço nas atrações e na seleção de músicas da rádio. A estratégia de fortalecer a presença digital da emissora é outra iniciativa para incrementar o relacionamento com seus públicos e alcançar novos ouvintes. Para isso, a Nacional está no Instagram e intensifica as transmissões no YouTube.

A rádio também marca presença no Spotify com o perfil Rádio Nacional. Os fãs podem ouvir novas playlists com os conteúdos dos programas da emissora. A participação do público é assegurada por meio das redes sociais e pelo WhatsApp.

Transmissões em rede na banda estendida

A consolidação da rede da Rádio Nacional é uma das realizações que marcam os últimos anos. Além da tradicional frequência FM 96,1 MHz em Brasília, a emissora marca presença em outras capitais brasileiras, na chamada banda estendida.

A Nacional está em FM 87,1 MHz, no Rio de Janeiro, que se mantém ainda no AM, e na mesma sintonia em São Paulo e no Recife. A rádio também marca presença no dial FM 93,7 MHz em São Luís. Os conteúdos entram no ar em rede e a EBC pretende ampliar o alcance com a expansão para outras capitais.

Serviço

Radionovela A Corrida do Ouro, na Rádio Nacional

Estreia - quarta, dia 7/9, às 21h

Transmissão: segunda a sexta, às 21h

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br/radionacional

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

Twitter: https://twitter.com/radionacionalbr

WhatsApp – (61) 99674-1536

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazonas: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz