Rádio Nacional da Amazônia comemora 45 anos com programação temática

Para celebrar os 45 anos no ar, a Rádio Nacional da Amazônia apresenta uma série de atrações especiais na programação desta quinta (1º). Pioneira, a emissora veicula notícias, conteúdos sobre prestação de serviço e música de qualidade. A proposta é valorizar a diversidade cultural amazônica.

As produções temáticas iniciaram logo às 6h com o programa Bom Dia, Amazônia. A Nacional traz dois blocos de conteúdos especiais com a participação de locutores ao microfone em duplas ou trios. A sessão da manhã pode ser acompanhada entre até as 12h. A faixa da tarde vai de 13h às 18h.

Os ouvintes da emissora, que faz parte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), podem se envolver na festa. A audiência é convidada a mandar via WhatsApp o seu recado e falar sobre suas experiências com a Rádio Nacional da Amazônia. O caráter agregador das transmissões costuma ser um dos destaques na percepção do público.

A programação especial ainda reúne profissionais que atuam na emissora e apresentadores que já fizeram história nas ondas da Nacional. Eles recordam histórias da emissora e curiosidades dos bastidores. As atrações do dia ainda contemplam bate-papo com vários artistas.

Fonte de informação confiável e entretenimento que promove a diversidade regional, a Rádio Nacional da Amazônia tem um papel afetivo para a população. A emissora cumpre importante papel de comunicação pública na região ao ajudar a aproximar as pessoas e promover reencontros. Também estreita as relações nas comunidades e atende às demandas locais em prol da inclusão social com noticiário preciso e útil.

A informação a serviço do cidadão contribui para a Nacional ser considerada ponto de encontro e espaço cativo e popular para transmitir recados dos ouvintes. Em mais de quatro décadas no ar, a rádio coleciona diversas histórias de reuniões entre parentes e amigos que haviam perdido o contato.

Sobre a emissora

Inaugurada em 1º de setembro de 1977, a Rádio Nacional da Amazônia contribui para o acesso à informação nas áreas rurais, ribeirinhas e fronteiriças, municípios do país em que outros veículos de comunicação não chegam.

O alcance nas mais remotas áreas da região amazônica é um dos diferenciais da emissora. Essa conexão estimulada na interação diária com os ouvintes consolidou a Nacional como referência para um potencial público de mais de 60 milhões de pessoas.

No mundo digital, a programação da Nacional está no aplicativo Rádios EBC. Ela transmite sinal em ondas curtas para a Amazônia, mas também cobre grande parcela do território nacional. Além da região norte, alcança estados do Nordeste e Centro-Oeste. O dial pode ser sintonizado em OC 11.780KHz e 6.180KHz.

As produções da rádio abordam assuntos que ajudam na formação das novas gerações. A emissora busca atender aos pedidos de pautas propostos pelos ouvintes. A programação apresenta atrações variadas para despertar o interesse público. Os programas têm conteúdo sobre MPB, músicas da Amazônia, cultura indígena e tradição nordestina, entre outros temas.

Serviço:

Rádio Nacional da Amazônia – 45 anos

Quinta-feira, 1º de setembro de 2022, de 6 às 7h, de 8h às 12h e de 13h às 18h

