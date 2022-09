Samba na Gamboa e Canto e Sabor do Brasil estreiam na Rádio Nacional

A Rádio Nacional apresenta novidades com a estreia das versões radiofônicas dos programas Samba na Gamboa e Canto e Sabor do Brasil aos fins de semana a partir da segunda semana de setembro. As tradicionais produções musicais da TV Brasil ganham edições voltadas para a audiência do veículo centenário. As duas emissoras públicas integram a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Com mais de 200 episódios e na telinha desde 2008, o Samba na Gamboa entra na programação da Rádio Nacional neste sábado (10), às 12h25, com uma hora de sucessos. Sob o comando de Diogo Nogueira, sambista de talento consagrado, a atração contempla repertório variado com diversos gêneros musicais e convidados ilustres da cena artística brasileira.

Já o Canto e Sabor do Brasil é o destaque deste domingo (11), às 6h. A produção - apresentada por Paulinho del Ribeiro - valoriza a música sertaneja. A ideia é combinar conversa descontraída, causos, poemas e a riqueza do folclore brasileiro no encontro com astros da música de raiz. A culinária típica regional é reconhecida: o anfitrião prepara um almoço saboroso na cozinha da fazenda durante o papo.

Após o período eleitoral, essa programação musical da emissora será aprimorada. O Samba na Gamboa amplia sua faixa e entra mais cedo no ar pela Rádio Nacional, aos sábados, ao meio-dia. O programa conduzido por Diogo Nogueira passa a ter duas horas de duração para o bamba soltar a voz com personalidades da música no país.

Projetos multiplataforma

A promoção de ações em formato multiplataforma e a integração entre veículos como a Rádio Nacional e a TV Brasil atendem ao interesse público. Essas iniciativas permitem o aumento da oferta de materiais exclusivos e a disponibilização de mais conteúdos de qualidade ao cidadão quando e onde quiser conferir.

O público passa a ter acesso a transmissões especiais e aos programas mais solicitados. A estratégia fortalece a presença digital da EBC e ajuda a incrementar o relacionamento com seus públicos e a alcançar novos ouvintes e telespectadores.

Os interessados podem acompanhar como preferir atrações, notícias, playlists e podcasts nas plataformas digitais da empresa, como TV Brasil Play e EBC Rádios, nos sites das emissoras, nas redes sociais dos próprios veículos e por aplicativos de streaming.

#VemOuvir

Entretenimento, esporte, bate-papo e notícia são alguns dos conteúdos que estão no ar pela Rádio Nacional. As faixas musicais da programação trazem gêneros nacionais e prestigiam astros que fazem sucesso na nova música popular brasileira (MPB) e no pop contemporâneo do país, além dos clássicos da música brasileira.

Personalidades da nova geração que mobilizam o público nas plataformas digitais de streaming ganham espaço nas atrações e na seleção de músicas da rádio. A estratégia de fortalecer a presença digital da emissora é outra iniciativa para incrementar o relacionamento com seus públicos e alcançar novos ouvintes. Para isso, a Nacional está no Instagram e intensifica as transmissões no YouTube.

A rádio também marca presença no Spotify com o perfil "Rádio Nacional". Os fãs podem ouvir novas playlists com os conteúdos dos programas da emissora. A participação do público é assegurada através das redes sociais e pelo WhatsApp. Os locutores buscam essa integração durante a programação da Nacional.

Transmissões em rede na banda estendida

A consolidação da rede da Rádio Nacional é uma das realizações que marcam os últimos anos. Além da tradicional frequência FM 96,1 MHz em Brasília, a emissora ganhou, em 2021, presença em outras quatro capitais brasileiras, na chamada banda estendida.

A Nacional está em FM 87,1 MHz, no Rio de Janeiro, que se mantém ainda no AM, e na mesma sintonia em São Paulo e Recife. A rádio também marca presença no dial FM 93,7 MHz em São Luís. Os conteúdos entram no ar em rede e a EBC pretende ampliar o alcance com a expansão para outras capitais.

Serviço

Rádio Nacional estreia Samba na Gamboa e Canto e Sabor do Brasil

Samba na Gamboa - sábados, às 12h25, a partir do dia 10/9

Canto e Sabor do Brasil - domingos, às 6h, a partir do dia 11/9

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br/radionacional

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

Twitter: https://twitter.com/radionacionalbr

WhatsApp – (61) 99674-1536

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazonas: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS