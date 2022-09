Secom diz que 1,2 milhão de pessoas estiveram no 7 de setembro no DF

O secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), André Costa, fez um balanço das comemorações do Bicentenário da Independência e da importância da data ao programa A Voz do Brasil desta quinta-feira (8).

Segundo ele, a Secom estima que cerca de 1,2 milhão de pessoas estiveram presentes nas comemorações realizadas em Brasília e que contaram com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

“A simbologia do 7 setembro ela é muito forte para nós brasileiros porque é o nascimento do Brasil como nação independente, onde se pode reafirmar nossos valores, onde a gente ganha uma bandeira para poder simbolizar todo nosso povo, todo nosso território. E conhecer a nossa história faz com que desperte no interior de cada um de nós, nas nossas emoções, essa valorização por todos aqueles que deram sua vida, derramaram o seu suor no nosso país para que hoje nós pudéssemos ser esse povo maravilhoso que nós somos”, disse.

Na entrevista, o secretário falou também sobre a vinda do coração de Dom Pedro I para ser exposto no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

Segundo ele, mais de oito mil pessoas visitaram a exposição. “É um feito histórico e inédito. Em mais de 180 anos o coração de Dom Pedro jamais tinha saído de Portugal”, revelou.

Por fim, Costa falou sobre a reabertura do Museu do Ipiranga, em São Paulo, que ficou nove anos fechado.

Ele disse que foram investidos R$ 183 milhões na restauração do museu, graças à Lei Rouanet. Mais de três mil itens foram restaurados. “É uma forma de se reviver, de fato, a nossa história”, disse. E completou: “Observando os documentos, as pinturas, é como que entrar numa imersão na história”.

Assista na íntegra: