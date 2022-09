Seminário em Natal mostra impacto do 5G nos jogos eletrônicos

Natal tornou-se hoje (15) a segunda capital a sediar o seminário “5G, A Era dos Games e as Profissões do Futuro”. Promovido pelo Ministério das Comunicações, o evento pretende mostrar o impacto da rede 5G no mercado de jogos eletrônicos.

A capital do Rio Grande do Norte foi escolhida para marcar a chegada da tecnologia 5G à Região Nordeste. A primeira edição ocorreu em São Paulo, em agosto. Manaus, Brasília e Porto Alegre serão as próximas cidades a receber o seminário.

Realizado no Hotel Holiday Inn, o seminário foi aberto por meio de videochamada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro das Comunicações, Fabio Faria. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri; e Luane Batista, diretora de relações institucionais da Claro, também participaram da abertura.

O seminário teve dois painéis. Intitulado “5G, A Chave para a Nova Era do Universo Digital”, o primeiro painel foi comandado por Marcelo Rodino, responsável pela criação do Flex Universe, a primeira ferramenta brasileira no Metaverso. O segundo painel teve como tema “A Era dos Games e as Novas Oportunidades de Negócios”, e foi comandado pelos youtubers Muca Muriçoca e Gordox.

Montado em um palco em formato de ‘I’, o seminário teve arquibancadas com 200 lugares. Os visitantes, na maioria jovens, puderam experimentar a sensação de jogar com a velocidade 5G, até 10 vezes mais rápido que o sinal 4G, no espaço Claro Gaming. Eles testaram a fluidez do cloud gaming, os jogos em nuvem.

O Ministério das Comunicações elaborou um site com a programação de todas as edições do seminário no qual os interessados podem obter informações sobre atividades, debatedores, banco de imagens e próximas agendas.