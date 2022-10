Coluna de Cinema: filme britânico é a dica para ver em casa no domingo

Filme para rever na TV Brasil

Para quem quer ver um bom filme com toda a família, na sala de casa, a dica da semana é o britânico Will – Em Busca do Sonho.

Que tal conhecer um grande fã de futebol? Aqui é Will Brennan, um garoto de 11 anos, torcedor fanático do Liverpool, que, desde a morte da mãe, vive em um internato. Mas tudo muda quando o pai de Will surge repentinamente na vida dele, trazendo consigo duas entradas para eles assistirem à final da liga dos campeões em Istambul, na Turquia.

Um filme apaixonante na TV Brasil, domingo (16), às 14h.

Festival do Rio

Parte da programação do Festival do Rio, que vai até quarta-feira (18) na capital fluminense, e disponível nas plataformas de streaming, a dica é o documentário Quando a Coisa Vira Outra.

O filme é uma conversa sobre cinema entre os irmãos Vladimir e Walter Carvalho. Na obra, um convite para um mergulho na obra de um dos maiores documentaristas do país, Vladimir Carvalho, e seu irmão, o cultuado diretor de cinema e de fotografia Walter Carvalho.

Disponível nas plataformas de streaming como: Now e Claro TV, entre outras

Outro destaque no Festival do Rio é a coprodução Brasil-Argentina Carvão.

O filme, que teve uma excelente recepção no Festival de Cinema de Toronto, no Canadá, no mês passado, é sobre o casal Irene e Jorge, que tem uma pequena carvoaria no quintal de casa, em uma cidade do interior.

Tudo muda quando Irene e Jorge decidem hospedar em casa, em troca de uma boa quantidade em dinheiro, um estrangeiro misterioso, interpretado por Bordón , ator conhecido pelo filme Relatos Selvagens.

BIFF online

O Festival Internacional de Cinema de Brasília (BIFF) comemora sua edição de aniversário, com exibições online e totalmente gratuitas.

Entre os filmes inéditos, a obra africana Ar Condicionado.

A trama começa quando os aparelhos de ar condicionado começam misteriosamente a cair dos apartamentos na cidade de Luanda, capital de Angola.

Matacedo e Zezinha, um guarda e uma empregada doméstica, têm a missão de recuperar o aparelho do chefe. Uma jornada de mistério e realidade, uma crítica sobre classes sociais, sobre como as pessoas vivem em conjunto nas esperanças verticais, no coração de uma cidade que é passado-presente-futuro.

Lembrando que esta é a última semana para um mergulho em filmes de todos os continentes na telinha de casa.