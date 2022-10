Conab: aumento da área plantada e clima beneficiam safra de grãos

A safra 2022/2023 de grãos deve ser de 312,4 milhões de toneladas, enquanto a passada ficou em 271 milhões de toneladas, aumento de 15,32%. O destaque não é surpresa, soja e milho, que juntos devem produzir 279 milhões de toneladas.

De acordo com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Guilherme Ribeiro, o incremento se deve ao aumento em 3% da área plantada e ao clima, que colaborou com o plantio. “Os preços continuarão muito bem atrativos para a soja e nós estamos esperando que haja uma exportação de em torno de 96 milhões de toneladas, um aumento de 22,5% em relação à safra passada”, disse Ribeiro, em entrevista ao programa A Voz do Brasil desta terça-feira (18).

Segundo Ribeiro, Mato Grosso é o principal produtor de grãos, com a estimativa de produção de 89 milhões de toneladas.

Arroz e feijão

De acordo com Guilherme Ribeiro, o arroz e o feijão, mesmo com redução da área plantada, terá a produção necessária para o consumo interno mantida. A previsão é de produção de 11 milhões de toneladas de arroz e de 3 milhões de toneladas de feijão. “É mais do que o suficiente para alimentarmos a população brasileira e termos um excedente de consumo”.

