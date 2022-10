Dia das Crianças terá programação especial em São Paulo

Como parte da celebração do Dia das Crianças, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo montou uma programação com diversas atividades voltadas para o dia e o mês das crianças. As atividades estão divididas em museus, bibliotecas, fábricas de cultura e oficinas culturais de diversas regiões. As inscrições são gratuitas, na maioria, e as vagas são limitadas. Podem participar pessoas de todas as idades.

No Museu Catavento, será oferecida a Oficina Química em Show (às 10h, 12h, 14h e 16h). No Museu do Futebol, de 12 a 15 de outubro, será realizada a Semana da Criança (10h às 17h) e nos dias 1, 8, 15, 22 e 29 haverá troca de figurinhas (das 9h30 às 15h). No Museu da Imagem e do Som (MIS-SP), será exibido o filme Robin Hood, no dia 16, às 14h.

Na Casa das Rosas, ocorre oficina infantil e caça ao tesouro, no dia 12, das 14h às 15h.

No Museu da Língua Portuguesa, das 10h às 11h, haverá oficina de peteca; das 11h50 às 12h30, a peça O Pirata Grilheta e Os Dragões do Mar, com o Grupo Manolengo Rei; das 13h10 às 14h, o show de mágica, com a Associação de Mágicos de São Paulo; das 10h às 16h, brincadeira amarelinha. Mais informações no site do museu.

Mais informações sobre a programação nos sites Fábrica de Cultura e Casa Mário de Andrade.