Marinha abre processo para contratação de oficiais temporários

A Marinha do Brasil abrirá na próxima terça-feira (25) processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário (SMV) de Oficiais temporários. Para concorrer às 549 vagas distribuídas nas áreas de saúde, técnica, magistério e engenharia, o interessado terá que escolher entre um dos nove distritos navais (DN) e a área de atuação de interesse.

Para participar, será necessário que o candidato tenha nível superior completo na respectiva área da vaga a que deseja concorrer. Além disso, é necessário ter entre 18 e 41 anos até a data da incorporação.

Inscrição

O processo seletivo temporário da Marinha para praças voluntários receberá inscrições do dia 25 de outubro até 8 de novembro, pela internet. Nesse período, os interessados deverão entrar no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, clicar em Serviço Militar Voluntário, escolher o Distrito Naval para o qual desejam concorrer, acessar o link de sua inscrição e o respectivo Aviso de Convocação. Para confirmar, além de preencher o formulário de inscrição, o candidato deve quitar uma taxa no valor de R$140, que poderá ser paga até 9 de novembro.

Seleção

O processo seletivo do SMV Marinha 2023 será composto por várias etapas de seleção, com provas agendadas para 2023. As provas escritas estão marcadas para 5 de fevereiro de 2023, com duração de três horas. Os candidatos responderão a 50 questões, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Formação Militar-Naval. Para ser aprovado, é necessário obter 50% de aproveitamento na avaliação.Além disso, o concurso de oficial temporários RM2, do SMV da Marinha, contará com outras etapas, como prova de títulos, verificação de dados biográficos, verificação documental, inspeção de saúde e teste de aptidão física.

Depois de aprovados em todas as etapas, os candidatos passarão pelo estágio de adaptação, cujo período estimado é 11 semanas. As oportunidades são para diferentes cidades, sendo a maioria no Rio de Janeiro, a depender do Distrito Naval pretendido.

Vencimento

O salário inicial do contratado, que começa no posto de guarda-marinha, é de R$10.992,04. Após o período, passará ao posto de segundo-tenente, ficando por mais seis meses recebendo remuneração de R$11.309,90.

Depois de um ano, o militar ocupará o posto de primeiro-tenente, cuja remuneração é de R$12.532,40. Se chegar ao sétimo ano, passa ao posto de capitão-tenente, com rendimento de R$14.706,71. As contratações serão temporárias, com renovação anual, pelo prazo máximo de oito anos.