Polícia Federal desarticula esquema de fraudes bancárias em São Paulo

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (19) uma operação - em conjunto com a Polícia Militar (PM) - para aprofundar as investigações iniciadas em 2021 sobre o desvio de valores indevidos das contas bancárias de correntistas da Caixa Econômica Federal moradores de Guaratinguetá e Cruzeiro, no interior de São Paulo.

Segundo a PF, o grupo investigado na Operação Spider Search é suspeito de praticar fraudes eletrônicas, com a retirada direta de quantias das contas bancárias das vítimas e a utilização de estratégias para recolher cartões de pessoas idosas, gerando um prejuízo aproximado de R$ 164 mil para a Caixa.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária em Cruzeiro e São Paulo, além de medidas de constrição patrimonial.

Além das prisões, foram apreendidos celulares, mídias e documentos encontrados na residência do principal suspeito.

Os investigados poderão responder por estelionato majorado e associação criminosa.