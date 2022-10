Programação especial aguarda os pequenos no Dia das Crianças no Rio

Uma programação especial, que mistura diversão e conhecimento, foi elaborada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro para comemorar nesta quarta-feira (12) o Dia das Crianças.

A festa começou ontem (11), quando a garotada se divertiu e aprendeu com os jogos preparados pela equipe do Serviço de Educação Ambiental. Quem perdeu não precisa ficar triste, pois o programa se repetirá na quinta-feira (13). As atividades gratuitas serão realizadas ao ar livre, no gramado do Lago das Tartarugas, das 9h30 às 16h.

Hoje, no feriado, às 11h, a atração será um concerto ao ar livre do grupo Os Pequenos Mozart, formado por crianças violinistas de 3 a 12 anos de idade, que tocará desde clássicos a sucessos da música popular brasileira. Os jovens músicos se apresentam com trajes inspirados nas roupas da época do compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que viveu no século 18. Sob a direção artística da violinista da Orquestra do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Suray Soren, o grupo, criado há 20 anos, já se apresentou em teatros, museus e festivais de música em diversas cidades do país e do mundo. O concerto é grátis e será também no gramado do Lago das Tartarugas.

Às 15h, a menina indígena protetora da floresta Tainá e seus amigos Guardiões da Amazônia vão pedir ajuda dos pequenos visitantes do Jardim Botânico para resolver um mistério: o sumiço da mágica flecha azul, que guia Tainá. Será uma aventura com muita interação, aprendizado sobre as espécies amazônicas do local e o respeito ao meio ambiente.



Para participar da atividade, entretanto, os menores precisam fazer inscrição por meio de formulário e adquirir ingresso para o arboreto no site do Jardim Botânico.

Visitantes residentes na área metropolitana do Rio de Janeiro pagam R$ 17 para entrar no Jardim Botânico. Os demais valores são R$ 27, para visitantes residentes no Brasil; R$ 50, para estrangeiros provenientes de países do Mercosul; e R$ 67, para estrangeiros. Crianças até 5 anos não pagam.

Musal

Também em comemoração ao Dia das Crianças, o Museu Aeroespacial (Musal) preparou evento gratuito especial para este público. Comemorada em 12 de outubro em todo o Brasil, a data surgiu em 1924 e caiu no gosto da população, tornando-se uma espécie de homenagem à criançada e a toda a magia presente nessa fase da vida, destacou a direção do Musal.

O Brasil foi pioneiro ao dedicar um dia inteiro para celebrar e homenagear as crianças. Tudo começou em 1923, durante o 3º Congresso Sul-Americano da Criança, quando o então deputado federal Galdino do Valle Filho sugeriu a criação de um dia nacional dedicado aos pequenos. Em 5 de novembro de 1924, por meio do Decreto n.º 4.867, o presidente Artur Bernardes oficializou o 12 de outubro como o Dia das Crianças.

No Museu Aeroespacial, todo o dia de hoje será voltado para o público infantil, com atividades recreativas, apresentação aérea com o comandante Ferrari, balonismo e exposição de aeronaves. Está prevista ainda a Corrida Pais e Filhos Contra a Pedofilia, promovida pelo Instituto Federal Kids, entidade sem fins lucrativos cujo objetivo é a prevenção e combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes.

As atividades começam às 9h e vão até as 17h. O estacionamento é gratuito, e o Musal pede que os visitantes levem um quilo de alimento não perecível, que será doado a instituições carentes. Mais informações podem ser obtidas no site do Musal. O link para inscrição na Corrida Federal Kids Pais e Filhos Contra a Pedofilia é www.eventbrite.com.br/e/corrida-pais-e-filhos-contra-a-pedofilia-etapa-museu-aeroespacial-tickets-379649260157.

Shopping centers

Até 16 de outubro, em celebração ao mês das crianças, o Shopping Metropolitano Barra, localizado na Barra da Tijuca, recebe a Expo Shrek. A mostra gratuita é interativa, contando com som e movimento nas vitrines, e abriga 16 estações temáticas inspiradas nos filmes do personagem Shrek, além de narrar a fábula e seus momentos mais emblemáticos. O objetivo é envolver o público nessa história clássica e de sucesso para crianças e adultos.

No tour pela exposição interativa, os visitantes passeiam pelas terras de Tão Tão Distante, com direito a passagem pelo pântano e a um encontro com o ogro mais amado do mundo e sua turma, como o Burro e o Gato de Botas. A atração também recepciona o público com personagens em 3D, simulando uma contação de histórias. Os visitantes ainda podem interagir com a história acionando alavancas, botões e roldanas, que dão vida aos personagens nas 16 estações. Aos domingos, o Met terá, ainda, um espaço onde Shrek e o Gato de Botas recebem os visitantes.

Outro shopping center que oferece hoje programação especial para as crianças é o Multicenter Itaipu, situado na Região Oceânica de Niterói. Haverá diversas atividades no local, das 16h às 18h, entre as quais, ação lúdica com personagens vivendo heróis e princesas, que interagem com os pequenos e distribuem tatuagens infantis temáticas; oficina de slime; maquiagem facial artística e bola mania.

Bibliotecas, parques e salas

O Dia das Crianças é celebrado, tradicionalmente, no dia 12 de outubro, mas, ao longo de todo o mês, os espaços públicos do governo estadual vão comemorar a data. Uma variedade de atrações lúdicas foi preparada por diversos órgãos do estado.

Na Biblioteca Parque Estadual - Centro, por exemplo, as crianças terão acesso a contação de histórias, cinema infantil e recreação gratuitamente. As exibições serão divididas em oito diferentes datas ao longo do mês de outubro. Nas bibliotecas da Rocinha e de Manguinhos, as ações serão nos dias 12 e 18 de outubro, respectivamente, com atividades diversas. Na Rocinha, haverá também sessão de cinema.

Pelo programa Cidade Integrada, o espaço de cinema dentro do Centro de Referência da Juventude, no Jacarezinho, exibirá os filmes Rei Leão, às 11h, e Avatar, às 13h, hoje (12). E a criançada terá direito a pipoca e guaraná. A iniciativa é fruto de parceria entre a Secretaria Estadual de Ação Comunitária e Juventude do Rio e a Fundação de Artes do Estado (Funarj), vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Já na unidade da Muzema, 50 crianças partirão da comunidade da zona oeste do Rio em dois ônibus para acompanhar dois espetáculos na Sala Cecília Meirelles.

Também por intermédio da Funarj, dez espetáculos foram selecionados para apresentação em seus espaços, sendo quatro destinados ao público infantil. Os grupos se apresentarão duas vezes em cada um dos três equipamentos da Funarj: Teatro Mário Lago, na Vila Kennedy, Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, e Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande.

A Sala Cecília Meireles, que também é um espaço Funarj, preparou programação dupla para o Dia da Criança. Hoje , às 16h, o especial Petrobras Dia da Criança apresenta a montagem de O Rei de Uma Nota Só e A Borboleta Azul, de Jorge Antunes. São duas peças com músicos, cantores, atores e um mímico.

A Temporada 2022 da Sala Cecília Meireles tem patrocínio da Petrobras e da Vale. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos na bilheteria da Sala ou pelo link http://salaceciliameireles.rj.gov.br/, das 12h às 17h. ou até o início do concerto.

CCBB Educativo

Além do Dia das Crianças, o programa CCBB Educativo comemora hoje 33 anos com programação gratuita para público de todas as idades. A data será marcada pela abertura da exposição OSGEMEOS: nossos segredos, com interação entre os educadores e o público na galeria durante todo o dia, além das visitas (Re)Descobrindo o CCBB. As visitas mediadas à nova exposição OSGEMEOS: nossos segredos serão oferecidas até o dia 23 de janeiro de 2023, na Galeria, 1º andar.

São destaques também a Hora do Conto, às 13h e 15h desta quarta-feira, no 1º andar, com a história Os gêmeos ibejis numa aventura dançante, e a oficina de dança urbana seguida de apresentação do grupo Street Dance Connection, às 12h, na arena do Espaço Conceito Banco do Brasil, no térreo do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro.

O CCBB Educativo é um programa contínuo de arte-educação patrocinado pelo Banco do Brasil, que desenvolve ações educativas para aproximar o público da programação em cartaz no centro cultural. Em 2022, o programa é realizado pela Sapoti Projetos Culturais e oferece visitas mediadas, laboratório de artes, contação de histórias, mediação de leitura, vivências para crianças pequenas, encontro com professores e eventos em datas comemorativas. As atividades são totalmente gratuitas.

Educadores e visitantes percorrem também o espaço que abriga o CCBB para conhecer mais sobre sua arquitetura e sua história. A visita tem duração de uma hora e é destinada a público espontâneo. No aniversário do CCBB, as visitas serão às 13h, 14h e 15h. A partir de amanhã, as visitas (Re)Descobrindo o CCBB serão às quintas-feiras, às 18h e, às sextas-feiras, às 11h. Local: Térreo e Museu BB (4ºandar).

Informações e agendamentos podem ser obtidos no endereço https://programaccbbeducativo.com.br/ ou no número (21) 3808-2070 e no e-mail agendamento.rj@programaccbbeducativo.com.br.

Festival

O Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens – Edição Especial – A Experiência da Literatura celebra o Dia das Crianças com uma vasta programação gratuita. Basta pegar os ingressos na bilheteria do CCBB uma hora antes de cada espetáculo.

Para hoje, o festival convida a Palhaça Rubra (alter-ego da autora Lu Lopes - Prêmio Jabuti), para estrear o espetáculo Vitrolinha, às 11h, no Teatro 3. Na sequência, o multiartista Ivan Zigg apresenta Ler é um espetáculo, performance de multilinguagens, às 16h, no mesmo local. O festival conta também com o musical de Tim Rescala, Pianíssimo, no Teatro 2, às 16h30 e 18h30; e o espetáculo Tatá, o Travesseiro, da Artesanal Cia de Teatro, que dialoga com teatro de animação, misturando bonecos e atores, no Teatro 2, às 11h.

Nas Livrarias da Travessa do Leblon, de Ipanema e Botafogo, a programação no Dia das Crianças também é gratuita. No Leblon, as atividades começam às 11h com Ler é um espetáculo, sobre o autor e ilustrador Ivan Zigg; às 15h, haverá contação de histórias do livro Jogo como pode; às 16h, será lançado o livro Estrelas, com bate-papo com o autor Júlio Emílio Braz. Para fechar a programação da Travessa Leblon, haverá, às 17h, bate-papo sobre a obra de Luiz Antônio Aguiar, que estará presente na loja.

Já na Travessa de Botafogo, às 15h, haverá contação de histórias dos livros Sol com boca de sal e Vírus Marvardus, seguido do lançamento do livro Ipê amarelo, de Cristiane Tavares, às 17h, e da contação de histórias do livro O mundo de blue, às 18h30.

Na loja de Ipanema, a programação começa às 18h, com o lançamento do livro A dramaturgia da ópera para crianças: cultura e simbolismos, de Karen Acioly. No mesmo horário, está programado o lançamento do livro Para Lygia Bojunga, a mulher que mora nos livros, de Ana Letícia Leal.

Durante todo o festival, há programação online gratuita até o dia 6 de novembro, no canal do Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens no YouTube. Entre as atrações de hoje, estão O Museu Desmiolado, As Fábulas de Elsa e Crianceiras.