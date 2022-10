São Paulo promove Semana Animal a partir de amanhã

Começa amanhã (4) na capital paulista a Semana Animal SP, a primeira da cidade de São Paulo como parte da celebração ao Dia Mundial dos Animais. Ao longo do evento, que vai até o dia 11, serão promovidos serviços como adoção, castração, identificação por microchip, emissão do Registro Geral do Animal (RGA) e vacinação antirrábica. Haverá ainda atividades educativas, exposição de morcegos e da mesa de animais sinantrópicos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) tem, atualmente, 247 animais disponíveis para adoção, entre cães, gatos e animais de fazenda. Para a adoção de cães e gatos é preciso apresentar documentação do futuro tutor (RG e CPF), além de comprovante de residência recente (dos últimos 3 meses). É necessário ainda levar uma coleira e guia, no caso dos cães, ou caixa de transporte, no caso de gatos, e pagar uma taxa administrativa de R$ 29,30.

A adoção de animais será ofertada no Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos durante todos os dias de evento, inclusive no domingo, e funcionará das 9h às 17h. Para ver os animais disponíveis para adoção basta acessar o site da prefeitura.

A vacinação antirrábica, a emissão do RGA e do termo de castração serão oferecidos de 4 a 11 outubro pelas 28 Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis), entre 9h e 16h e da Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), entre 9h e 17h. Para receber a vacina antirrábica o animal deve estar saudável. Cães e gatos com diarreias, em tratamento ou convalescendo de cirurgias devem aguardar a recuperação. Após a imunização, os pets podem receber água e alimentação normalmente.

A identificação por microchip será feita de 7 a 9, das 9h às 17h. A emissão do termo para castração será fornecida de amanhã até 11 de outubro, as 9h às 16h (Uvis + postos volantes) e DVZ, das 9h às 17h.

Para obter os serviços é preciso levar comprovante de residência em nome do tutor emitido nos últimos 90 dias, documento de identificação do tutor com foto (RG e CPF), foto do animal e comprovante de vacinação contra raiva, se houver. O endereço é Rua Santa Eulália, 86, Santana.

As exposições A vida dos morcegos e Que bicho é esse? (animais sinantrópicos) acontecem de 7 a 11, na Rua Santa Eulália, 86, Santana. As atividades educativas ocorrem de 7 e 9, no mesmo endereço.

A programação completa do evento e a lista dos endereços das Uvis estão disponíveis no site da prefeitura.