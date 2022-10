Turismo brasileiro tem melhor resultado para agosto em seis anos

O turismo brasileiro teve em 2022 o melhor resultado dos últimos seis anos para o mês de agosto, com faturamento de R$ 17,6 bilhões em todo o país. ”No momento agora pós-pandemia, a retomada do turismo já é realidade. Temos aqui o turismo de negócios, o turismo cultural, o turismo religioso, o turismo de sole praia, o de pesca. De Norte a Sul, de Leste a Oeste estamos atendendo ao que o tursta está procurando”, disse o ministro do Turismo, Carlos Brito, em entrevista nesta quarta-feira (26) no programa A Voz do Brasil.

O ministro destacou no programa que o governo trabalhou durante todo o período de pandemia para fortalecer a infraestrutura turística do país. “Foram mais de 2,9 mil obras, foram injetados aproximadamente R$ 2 bilhões para que agora, no pós-pandemia, nosso setor estivesse vivo e presente para participar desse momento tão importante da retomada do turismo”, disse.

Segundo Carlos Brito, o turismo de natureza, e o Brasil se destaca neste segmento. A expectativa do governo é que de janeiro a dezembro de 2022 o país receba 4 milhões de turistas estrangeiros. Além disso, os trabalhos da pasta têm sido no sentido de aumentar o turismo interno.

O ministro também ressaltou que a temporada de cruzeiros deste ano deve ser a maior dos últimos dez anos. “Estamos falando em uma perspectiva de serem injetados na economia aproximadamente R$ 4 bilhões e gerar em torno de 44 mil empregos diretos e indiretos”, detalhou o ministro. De acordo com Brito, cada turista que desce do navio deixa em média R$ 650 reais por dia.

Assista na íntegra: