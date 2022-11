Enem termina segunda etapa de provas sem ocorrências graves

Dados da Operação Enem 2022 mostram que o segundo dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (20) em 26 estados e no Distrito Federal, ocorreu de forma segura e pacífica em todo território nacional.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordenou a operação, foram registradas 53 ocorrências policiais, quatro prisões e 29 incidentes. “As ocorrências registradas foram atendidas pelas forças de segurança pública e não impactaram a realização do certame”, informou o ministério em nota.

Os estados com maior número de ocorrências foram Ceará, São Paulo e Pernambuco. A maioria dos registros teve como causa a perturbação do "sossego público" nas proximidades de locais de aplicação de provas, com 47 registros. Quanto aos incidentes, a maioria foi por falta de energia elétrica no local de aplicação, com 17 ocorrências. Neste domingo, foram registras quatro prisões.

O trabalho foi monitorado em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nos estados, o monitoramento foi feito dos Centros Integrados de Comando e Controle Estaduais ou de estruturas similares.

Histórico

A primeira etapa do Enem 2022, aplicada no último dia 13, também foi tranquila, embora tenham sido registradas.57 ocorrências policiais, 32 prisões e 20 incidentes. Foram realizadas 1.822 escoltas de malotes de provas.

Enem 2022

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes.

Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).