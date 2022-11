Estradas federais têm 11 interdições e sete bloqueios, diz PRF

Balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (21) aponta que há 11 interdições e sete bloqueios em rodovias federais de dois estados. Os atos estão sendo realizados em Uberlândia (MG) e em Mato Grosso, nos municípios de Confresa, Lucas do Rio Verde, Sinop, Campo Novo dos Parecis, Sapezal e Campos de Júlio.

🚧 Ocorrências em rodovias federais no Brasil:

⚠️Interdições: 11

❌ Bloqueios: 07



MG: Uberlândia

MT: Confresa, Lucas do Rio Verde, Sinop, Campo Novo dos Parecis, Sapezal e Campos de Júlio pic.twitter.com/rsMacw0PnS — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 21, 2022

Foram relatadas, ontem (20), 22 interdições parciais e dez bloqueios totais nas rodovias federais do país. As manifestações ocorrem em Mato Grosso, concentradas nos municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Nova Mutum e Água Boa.

Os protestos são realizados após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar o bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas e de empresas suspeitas de financiar atos antidemocráticos que tentam anular o resultado da eleição presidencial de outubro.