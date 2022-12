Caminhos da Reportagem focaliza Campanha Gaúcha, o vinho dos pampas

Dos pampas gaúchos, ressurge uma tradição que veio com os imigrantes para o sul do país: a produção de vinhos. A região da Campanha Gaúcha, na fronteira brasileira com o Uruguai e Argentina, tem se destacado por ser um local quente no verão e com menor volume de chuvas, o que beneficia as uvas viníferas, produzindo vinhos de qualidade.

A equipe do programa Caminhos da Reportagem foi até a região sudoeste do Rio Grande do Sul conhecer os vinhos, produtores e histórias por trás das vinícolas que se destacam no cenário nacional. Os vinhos tintos, brancos e rosé da Campanha Gaúcha receberam o selo de indicação geográfica em 2020, pela qualidade do produto feito na região.

A equipe do Caminhos visitou vinícolas como a Campos de Cima, em Itaqui. O casal Hortência e José Ayub investiram em uvas numa época em que pouco se falava de vinho por ali. “Eu me lembro muito da primeira garrafa de vinho que produzimos, foi como ter um filho nas suas mãos, porque você começa todo o trabalho do nada”, lembra Hortência. José avalia que a presença da vinícola abriu as portas para outros negócios. “Depois que a gente implantou a área de vinho, já tem gente plantando aqui noz pecan e oliveiras”, conta.

Enologia

Em 2006, a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) criou o curso de bacharelado em Enologia. Uma aposta que, para a reitora do campus do município de Dom Pedrito, Nádia Bucco, deu certo.“Temos profissionais renomados como professores e isso faz com que os nossos alunos saiam como profissionais de excelência”, afirma. A demanda por enólogos ainda é maior do que a universidade consegue formar.

A Guatambu optou por ser uma vinícola de boutique, com pequenos lotes, limitados e garrafas numeradas.

As vendas, durante a pandemia aumentaram 60%. Uma realidade vista também por outros produtores, como Renê Almazar, co-proprietário da Bodega Sossego. “Na pandemia, teve bloqueio de fronteiras, o dólar ficou alto e as pessoas acabaram tendo acesso ao vinho brasileiro, quase que forçado, porque era o que tinha, mas tiveram uma surpresa muito agradável”, avalia.

A cooperação entre os produtores é essencial. A vinícola Batalha, por exemplo, além da produção dos próprios vinhos e ser aberta ao turismo, também fabrica vinhos para outras marcas. “O produtor traz a uva e nós fazemos o vinho, isso é uma característica muito forte na Campanha Gaúcha, essa parceria entre quem tem uma marca comercial e as vinícolas”, conta.

Essa e outras histórias estarão no episódio “Campanha Gaúcha, o vinho dos pampas”, que vai ao ar neste domingo (18), às 22h, na TV Brasil.

Ficha técnica

Reportagem: Ana Graziela Aguiar

Reportagem cinematográfica: André Rodrigo Pacheco

Auxílio técnico: Marcelo Vasconcelos

Produção: Carol Oliveira e Tiago Bittencourt

Edição de texto: Carina Dourado