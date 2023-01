Hoje é Dia: veja datas e feriados de janeiro de 2023

Janeiro inicia um novo ano com um feriado logo em seu primeiro dia: o Dia da Confraternização Universal, data estabelecida para pregar a união e o congraçamento entre as nações, no espírito de renovação e esperança que a chegada de um ano novo traz.

Em 4 de janeiro, temos o Dia Mundial do Braille. Data instituída para chamar a atenção da sociedade sobre a importância de assegurar formas de inclusão de deficientes visuais também na escrita e no acesso a livros.

Outro feriado de janeiro é o Dia de Reis. Celebrado em 6 de janeiro, a data marca uma tradição centenária na cultura popular, que é a passagem das folias pelas ruas, reunindo grupos de cantadores e instrumentistas que entoam versos em homenagem aos três reis magos: Baltazar, Belchior e Gaspar. Eles passam de casa em casa vestindo fardas e máscaras e performando danças e cantorias com múltiplos instrumentos de corda, sanfonas e percussão.

De olho no céu

Para descobrir a sorte e a boa fortuna no ano que se inicia, muitos recorrem aos astros. O Dia do Astrólogo (6/01) nos lembra o ofício milenar. O programa Tema Livre da Rádio Nacional perguntou se existem motivos lógicos para acreditar em previsões do horóscopo. O programa reuniu pontos de vista da astronomia, da astrologia e da psicologia para debater a influência dos astros na vida de mulheres e homens.

Mais livros

Uma boa promessa para o novo ano é ler mais. O Brasil conta com 100,1 milhões de leitores, em um universo de mais de 200 milhões de habitantes, e esse grupo vem diminuindo com o passar do tempo. Além do valor dos livros, que os tornam artigo de luxo para os mais pobres, e da correria do dia a dia, que acaba dificultando o hábito da leitura, ainda faltam recursos de acessibilidade.

Para comemorar o Dia do Leitor (07/01), que tal um livro de Sérgio Porto? Também conhecido como Stanislaw Ponte Preta, o escritor e jornalista completaria 100 anos em 11 de janeiro. O escritor encontrava a matéria prima à sua crítica demolidora nas chamadas coisas sérias do dia-a-dia. Confira mais aqui.

E para fechar o mês, no dia 30 de janeiro, é celebrado o Dia da Saudade. Quem nunca curtiu uma fossa ouvindo músicas sobre saudade? O tema é recorrente no repertório brasileiro. De acordo com dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), mais de 15 mil canções levam a palavra saudade no título. Veja aqui o ranking de músicas mais gravadas com a palavra saudades no título.

Confira a relação completa do Hoje é Dia do mês de janeiro de 2023