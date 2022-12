Polícia faz ação para prender suspeitos de tráfico no Rio

Policiais civis fazem (19) operação para cumprir 88 mandados de prisão contra suspeitos de integrar organização criminosa especializada na venda de drogas ilegais no interior do estado do Rio . As operações Cana Brava e Kautar também têm o objetivo de cumprir 97 mandados de busca e apreensão.

Os grupos criminosos investigados atuam nas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa e Angra dos Reis, no sul do estado.

As investigações identificaram que a organização criminosa usava os bairros Jardim Belmonte, Vale do Paraíba e Padre Josimo, em Volta Redonda, como algumas de suas bases.

Segundo a Polícia Civil, os bandidos determinavam que moradores ocupassem terrenos próximos aos pontos de venda de droga, de forma a criar um adensamento de construções e, assim, dificultar ações policiais.

As investigações constataram ainda que o grupo estava investindo na compra de fuzis e granadas para tentar dominar novas áreas na região.

A organização criminosa teria movimentado cerca de 350 quilos de cocaína, o equivalente a R$ 20 milhões, entre 2020 e 2021.