Sem Censura recebe o gestor esportivo Weber Magalhães

O convidado do programa Sem Censura desta segunda-feira (05) é o gestor esportivo Weber Magalhães. No bate-papo com a apresentadora Marina Machado, ele fala sobre a experiência no futebol, em especial a participação como chefe da Delegação Brasileira de Futebol que conquistou o pentacampeonato da Copa do Mundo, em 2002.

Weber Magalhães nasceu no Rio de Janeiro, em 1958. Mudou-se com a família, aos 15 anos de idade, para Brasília, onde deu início a trajetória no esporte. Na Capital Federal, atuou como jogador, preparador físico e treinador.

Magalhães atuou na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), de 2000 a 2014, como membro do Conselho Consultivo e Vice-presidente Regional. Presidiu a Federação Brasiliense de Futebol e foi secretário de Esportes do Governo do Distrito Federal entre 2003 e 2006. Em 2019 e 2020, foi presidente da Sociedade Esportiva do Gama, quando time de futebol brasiliense conquistou o Candangão – campeonato de futebol do Distrito Federal.

Em 2002, o hoje gestor esportivo, exercia a função de chefe da Delegação Brasileira de Futebol quando conquistou uma de suas conquistas mais importantes, o pentacampeonato da Seleção Brasileira de Futebol, no Japão e Coréia.

O programa também conta com a participação de dois debatedores especialistas no tema, o jornalista e historiador Carlos Molinari, da TV Brasil Gov, e o árbitro da CBF, Rodrigo Raposo.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Terra Prometida, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

