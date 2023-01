Hoje é Dia: Dia Nacional do Fotógrafo e do “Fico” são destaques

Passadas as festas de fim de ano, é hora de voltar à rotina do cotidiano. Mas, mesmo com a “vida voltando ao normal”, a segunda semana de 2023 traz uma série de celebrações. Uma delas é o Dia Nacional do Fotógrafo. Celebrado em 8 de janeiro, a data, já foi celebrada pela Agência Brasil com uma galeria de imagens de fotógrafos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Confira:

O 9 de janeiro também é uma data marcante. Neste dia, é celebrado o chamado Dia do Fico, data importantíssima para a Independência do Brasil. Foi há 201 anos que o então príncipe Dom Pedro contrariou as ordens de Portugal e resolveu permanecer no Brasil (que era colônia portuguesa). Conteúdos especiais de 2022 da TV Brasil falam da data:

O dia 11 de janeiro é marcado por dois acontecimentos importantes na história do país. Há 20 anos, o Código Civil Brasileiro atual entrou em vigor. Já há 95 anos, foi criada a obra Abaporu, da pintora paulista Tarsila do Amaral. Esta matéria do Portal EBC e esta da Radioagência Nacional falam sobre a artista.

Figuras célebres

A semana também é marcada pelo nascimento e morte de algumas figuras importantes na história. No dia 9, o nascimento da filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir completa 115 anos. Figura importante no movimento feminista, ela chegou até a ser tema de questão no Enem aqui no Brasil em 2015 e foi homenageada pelo Google em 2014. No mesmo dia, o ator paulista Paulo Afonso Miessa, o Paulo Goulart (falecido em 2014), completaria 90 anos.

No dia 11 de janeiro, o nascimento do escritor e jornalista fluminense Sérgio Marcus Rangel Porto, o Stanislaw Ponte Preta completa 100 anos. A trajetória dele já foi contada pelo História Hoje, da Radioagência Nacional e pela TV Brasil.

No dia 12, o nascimento do escritor e jornalista capixaba Rubem Braga completa 100 anos. Ele também foi homenageado na TV Brasil.

Por fim, o dia 14 de janeiro é marcado pelos 125 anos de morte do romancista, contista, fabulista, poeta, desenhista, fotógrafo, matemático e reverendo anglicano britânico Lewis Carroll. Autor do livro Alice no País das Maravilhas, ele foi temas de matérias no Portal EBC e nas EBC Rádios.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: