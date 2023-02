Blocos de SP fazem últimos ensaios antes de pré-carnaval oficial

Ainda faltam duas semanas para o carnaval, mas os ensaios abertos dos blocos de rua já tomam conta de São Paulo. Serão pelo menos 14 blocos gratuitos hoje (4) e 15 blocos amanhã (5) espalhados por toda a cidade. O pré-carnaval oficial será no fim de semana dos dias 11 e 12 de fevereiro e, segundo a prefeitura, 511 blocos vão animar o folião paulistano no período.

Um dos blocos que ensaia neste sábado é o Ilú Oba de Min. Fundado em 2004, a agremiação explora a diversidade cultural e rítmica da música brasileira vindas do legado de matrizes africanas e afro-brasileiras. O ensaio aberto será das 14h às 17h no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (USP), no Ibirapuera.

No próximo domingo (5), o Acadêmicos do Baixo Augusta, considerado o maior bloco carnavalesco da cidade de São Paulo, também terá ensaio aberto ao público. Em 2020, com o tema, Viva a Resistência, mais de 1 milhão de pessoas foram para a Rua da Consolação e acompanharam a homenagem à cantora Elza Soares. O ensaio aberto do Acadêmicos do Baixo Augusta será a partir das 14h no Galpão do Armazém do Campo, na Alameda Eduardo Prado, 460, no bairro Campos Elíseos.

Números

O governo municipal estima que, em 2023, mais pessoas vão às ruas curtir o carnaval, superando os 15 milhões de foliões de 2020. Além disso, a ideia é que os blocos de carnaval sejam realizados em bairros da periferia, sendo 68 blocos na zona leste, 101 na zona sul e 76 na zona norte.

No final do ano passado, a Secretaria Municipal de Cultura lançou um edital de R$ 3 milhões para apoiar 300 blocos. Os megablocos, que tem a capacidade de reunir mais de 40 mil pessoas, devem desfilar em seis pontos da cidade: Rua da Consolação (região central); na Rua Luís Dumont Villares (zona sul); no Parque do Ibirapuera (zona sul); na Avenida Faria Lima (zona oeste); na Avenida Marquês de São Vicente (zona norte) e na Rua Laguna (zona sul).

A Polícia Militar de São Paulo irá reforçar o policiamento e a segurança, além de ambulâncias e leitos hospitalares para garantir atendimento médico e assistência ao público.

Outros blocos

Em outros pontos da cidade também haverá ensaios abertos. Confira a programação:

Sábado (04/02)

Bloco Lavô, tá novo!, às 13h - Rua Juramento, 202

Banda C. Macaco Cansado, às 15h - Beco do Batman

Afro KIzomba, às 15h - Bar da Zilda

Só Toca Bloco, às 15h - Pedra do Leme

Bloco Órfãos do Brizola, às 16h - Rua do Teatro, 39

Prata Preta, às 17h - Avenida Mirandela

Bloco Jah É, às 17h - Casa de Cultura da Freguesia do Ó

Noites do Norte, às 17h - Quiosque Ginga - Leme

Bloco Carmelitas, às 18h - Praça Tiradentes - Centro

Bloco Dura Realidade, às 15h - Rua Orestes, 28

A Rocha da Gávea, às 14h - Pedra do Sal

Abalô-caxi, às 13h - Rua Juramento, 202

Bloco do Jatoná - Rua Álvaro de Mendonça, 456

Domingo (06/02)

Broco da Burocra, às 11h - Praça Olavo Bilac

Bloco Samby & Junior, às 12h - Rua Conselheiro Lafaiette, 93

Filhos de Netuno, às 14h - Kaô Beach Point

Unides do Chorume, às 14h - Rua Bicudo Cortez, 17

Gente Miúda, às 15h - Avenida Professor Alfonso Bovero, 522

Bloco da Ursal, às 15h - Rua Brigadeiro Galvão, 469

Banda Fanfarrinha, às 16h -Aterro do Flamengo - Teatro de Marionetes

Desbundas Artes, às 18h - Coreto - Largo 21 de Abril

Sururu da Lama, às 18h - Barzart

Capivareta Repercussiva, às 18h40 - Parque da Cidade

Bloco da Ema, às 15h - Rua do Porto - Casarão do Turismo

Bloco Urubó, às 12h - Casa de Cultura Salvador Ligabue - Freguesia do Ó

Sinfônica Ambulante, às 9h - Horto do Barreto

Bloco do Jatobá - Casa de Cultura São Rafael

O perfil do Instagram Para qual bloco eu vou? mantém uma plataforma com a lista dos blocos que irão desfilar pela cidade. Também é possível aplicar filtros de acordo com a data e horário.

*Estagiário sob supervisão de Camila Maciel