Chuvas intensas adiam carnaval no interior de São Paulo

O carnaval 2023 em São Luiz do Paraitinga, no interior paulista, é adiado em razão das cheias do Ribeirão do Chapéu e Ribeirão do Pinga, que assolaram a Vila do Distrito de Catuçaba e deixaram mais de 700 pessoas desalojadas, informou a Comissão de Organização do Carnaval 2023 em nota publicada pela prefeitura da cidade.

As chuvas intensas e ininterruptas têm causado o encharcamento do solo, resultando em inúmeros deslizamentos de encostas, obstruindo as estradas, derrubando pontes, causando ainda o transbordamento recorrente do Rio Paraitinga, que corta todo o município e está quatro metros acima do nível normal, informou a nota.

“Os serviços de Defesa Civil, tanto do Estado quanto do Município, declaram que as previsões meteorológicas indicam a continuidade das chuvas intensas, o que demanda uma situação de alerta por parte da Administração Pública, que deve dispor de toda sua estrutura de pessoal e equipamentos para atender possíveis e previsíveis situações de calamidade”, completou a prefeitura.

Segundo o executivo municipal, a decisão do adiamento foi tomada por força da gravidade das circunstâncias, mas o carnaval ainda será realizado em uma ocasião mais propícia, para que todos possam aproveitar o evento.