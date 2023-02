Chuvas no Rio: menina de dois anos morre em desabamento

Uma menina de dois anos morreu hoje (7) após o desabamento de um imóvel causado pelas fortes chuvas que caem desde a tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel ficava na comunidade da Chácara do Céu, no bairro da Tijuca, na zona norte. Após serem acionados, os bombeiros fizeram buscas por vítimas, mas a criança foi encontrada sem vida sob os escombros.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros estão monitorando as precipitações em todo o estado. Apenas os bombeiros atenderam mais de 170 ocorrências relacionadas às chuvas, em todo o território fluminense, incluindo cortes de árvores, alagamentos, inundações e salvamentos de pessoas.

Agentes da Defesa Civil Estadual estão em contato permanente com as prefeituras, dando suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal - o que ainda não aconteceu.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) monitora as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos, enviando alertas para as regiões em caso de riscos.

A capital, a Baixada Fluminense, as regiões metropolitana, serrana e nas Baixadas Litorâneas apresentam risco hidrológico alto e muito alto, neste momento. E também há risco geológico nas regiões metropolitana, serrana e nas Baixadas Litorâneas.

O cenário atual é de núcleos de chuva moderada a muito forte na capital, região metropolitana, Baixada Litorânea, e nas regiões Norte e Noroeste do Estado.

Para as próximas horas, a previsão é de chuva moderada a forte em todas as regiões do estado do Rio.