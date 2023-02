Governo libera mais R$ 2 milhões para cidades do litoral norte de SP

O governo federal autorizou nesta quinta-feira (23) o repasse de mais R$ 2 milhões para três cidades do litoral norte paulista afetadas pelos temporais que provocaram enxurradas e deslizamentos de terra.

Do total, R$ 1,3 milhão irão para Caraguatatuba, R$ 456 mil para São Sebastião e R$ 284 mil para Ubatuba. As portarias com os repasses foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União.

Com os R$ 7 milhões anunciados ontem (22) para São Sebastião, R$ 9 milhões já foram autorizados para socorrer os municípios afetados.

Os recursos podem ser usados para compra de cestas básicas, kits de limpeza e de higiene pessoal, colchões, refeições, água mineral, combustível e aluguel de caminhão-pipa. As prefeituras devem prestar contas ao final, em um prazo de 30 dias.

Na última segunda-feira (20), o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em seis municípios paulistas: São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba.

O número de mortos no litoral norte de São Paulo subiu para 49, sendo 48 em São Sebastião, e uma de Ubatuba. Já foram identificados 38 corpos – 13 homens, 12 mulheres e 13 crianças.

Equipes de resgate trabalham para encontrar pessoas desaparecidas. Os trabalhos se concentram na Barra do Sahy, bairro de São Sebastião, onde várias casas foram soterradas e pessoas foram arrastadas por uma avalanche de lama nas ruas.