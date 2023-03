PF faz ação contra divulgação de imagens de abuso sexual de crianças

A Polícia Federal (PF) cumpriu (9) dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual infantil no Rio . Os mandados da operação Custodire foram cumpridos na cidade de Macaé, no norte do estado.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Campos dos Goytacazes (RJ). Segundo a PF, um dos alvos da ação de foi preso em flagrante por armazenar arquivos contendo cenas de violência sexual contra crianças.

A ação de foi desencadeada depois que as investigações constataram que um cliente de provedor de internet havia feito o download e compartilhado centenas de arquivos com conteúdo pornográfico infantil.

Nas buscas, os policiais apreenderam computadores, aparelhos celulares e mídias. O material será periciado.