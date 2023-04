Hoje é Dia: semana tem datas dos povos indígenas, Tiradentes e Brasil

Datas ligadas à história do Brasil serão lembradas na semana que começa neste domingo (16) - e que traz um feriado nacional na próxima sexta-feira (21): o de Tiradentes. Na quarta-feira, dia 19 de abril, é o Dia dos Povos Indígenas. No dia seguinte, completam-se 100 anos da criação da Rádio Sociedade (atual Rádio MEC), a primeira emissora de rádio do país. Por fim, no dia 22 se completam 523 anos da chegada dos portugueses ao que hoje chamamos de Brasil.

E para falar sobre os primeiros povos que habitaram o território nacional, o Hoje é Dia resgata o documentário Índios somos nós, da TV Brasil. Filmado em 2016, durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, o documentário entrevista indígenas de diversas etnias, que detalham suas culturas, tradições, passando pelas diversidades entre os povos e também os pontos de contato de suas histórias. Assista:

O Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, tem uma série de episódios dedicados aos povos indígenas, abordando temáticas como a luta por demarcação das terras de seus antepassados, a saúde indígena em tempos de pandemia, a saúde mental dos indígenas, o universo mítico e a sobrevivência da tradição no século 21, e, recentemente, a crise humanitária do povo Yanomami.

Cem anos da primeira rádio

No dia 20 de abril de 1923, foi assinada a ata de criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira emissora de rádio do país. Jovens cientistas e intelectuais que faziam parte da Academia Brasileira de Ciências, como Edgard Roquette-Pinto, Osório de Almeida, Henrique Morize, Paulo de Frontin, almirantes Álvaro Alberto e Moraes Rêgo, fizeram parte da fundação da pioneira emissora, que viria a entrar no ar em 7 de setembro daquele ano.

Anos depois, em 1936, a Rádio Sociedade seria doada ao governo federal, passando a se chamar Rádio Ministério da Educação - popularmente Rádio Ministério e, depois, Rádio MEC. A Rádio MEC, que faz parte da Empresa Brasil de Comunicação, é a emissora que há mais tempo opera de forma ininterrupta no país, e também foi a primeira experiência de comunicação pública, com programação voltada para educar e divulgar ciência e cultura.

Conheça a história da Rádio Sociedade e da Rádio MEC nestes episódios da série 100 anos do rádio no Brasil:

Rádio Sociedade:

Rádio MEC:

Herói nacional

O dia do enforcamento do inconfidente Joaquim José da Silva Xavier - mais conhecido como Tiradentes - virou feriado nacional no Brasil ainda no ano de 1890. A execução deste que viria a entrar no rol de heróis da Pátria aconteceu em 21 de abril de 1792. O programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, contou a história do conjurado mineiro: suas origens na fazenda do Pombal, o ofício de “tirar dentes”, sua carreira militar e o que fez Tiradentes se rebelar contra a Coroa portuguesa:

Outro episódio do programa explica o que foi a Inconfidência Mineira, bem como suas contradições e as lacunas na história da revolta da elite de Vila Rica (atual Ouro Preto, em Minas Gerais) contra a alta carga tributária imposta por Portugal:

Em 2015, a Radioagência Nacional, em parceria com a Rádio Educativa da Universidade Federal de Ouro Preto, publicou uma série de cinco reportagens sobre a Inconfidência Mineira. O primeiro fala sobre a origem do movimento; o segundo, sobre os formadores da insurreição; o terceiro, sobre as mulheres envolvidas na revolta; o quarto, sobre os mitos e lendas sobre a Inconfidência Mineira, e o último, que você ouve abaixo, sobre a sentença e a execução de Tiradentes:

Terra à vista!

No sábado (22), completam-se 523 anos desde que a esquadra de Pedro Álvares Cabral - a maior frota portuguesa lançada ao mar até então - chegou em terras hoje brasileiras. O “achamento” do Brasil foi tema de dois episódios do programa Na Trilha da História: um, que foi ao ar em 2017, reconstitui a expedição da armada, e fala também sobre a expansão marítima portuguesa e como eram as travessias destas embarcações pelo oceano Atlântico:

Já este episódio de 2020 fala o que houve depois da chegada dos portugueses ao Brasil, como foi a relação com os indígenas e as consequências da exploração da "nova" terra pelos europeus:

Mais efemérides

Outras datas comemorativas acontecem nos próximos dias: o Dia Mundial da Voz, neste domingo (16); o Dia Internacional da Hemofilia, em 17 de abril; o Dia Nacional da Botânica, também no dia 17, em alusão ao nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius; o Dia Nacional do Livro Infantil, em 19 de abril; e, no dia 20, o Dia do Disco (que homenageia o músico Ataulfo Alves, falecido nesta data, mas do ano de 1969) e o Dia do Diplomata (que marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia nacional).

Confira a lista semanal* do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

16 a 22 de abril de 2023 16 Nascimento do violonista e compositor paraense Sebastião Tapajós (80 anos) Morte do compositor fluminense Gustavo Thomás Filho, o Brasinha (25 anos) Morte do naturalista, matemático e escritor francês, Georges-Louis Leclerc, o conde de Buffon (235 anos) - suas teorias influenciaram duas gerações de naturalistas, entre os quais se contam Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin Início da Expedição Automobilística Brasileira Pan-Americana, ou Carreteira Pan-Americana (95 anos) Dia Mundial da Voz 17 Morte da fotógrafa e ativista norte-americana Linda McCartney (25 anos) Morte da cantora e compositora paulistana Florinda Grandino de Oliveira, a Linda Batista (35 anos) - em 1937, foi a primeira cantora a ser eleita Rainha do Rádio, título que manteve por 11 anos consecutivos; pouco depois do concurso, foi contratada pela Rádio Nacional Dia Internacional da Hemofilia Dia Nacional da Botânica - a data foi instituída pelo Decreto nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius 18 Morte do cantor e compositor gaúcho Nelson Gonçalves (25 anos) Nascimento do compositor, arranjador e instrumentista paulista Vicente Paiva (110 anos) - é de sua autoria aquela que é, talvez, a mais famosa marchinha dos carnavais brasileiros: Mamãe eu quero Nascimento do regente, violoncelista e compositor potiguar Mário Tavares (95 anos) - foi um dos principais intérpretes das obras de Villa-Lobos; afirmava que, para ele, não existiam fronteiras entre os sons clássicos e os populares Dia Nacional do Livro Infantil - a data foi escolhida em homenagem à Monteiro Lobato 19 Dia dos Povos Indígenas Dia do Exército Brasileiro 20 Nascimento do escultor, pintor, gravurista e ceramista surrealista catalão Joan Miró (130 anos) Morte do padre gaúcho Adelir Antônio de Carli, conhecido como Padre do Balão (15 anos) Início dos Jogos Pan-Americanos de 1963, realizado na cidade de São Paulo (60 anos) Dia do Disco - a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, falecido em 20 de abril de 1969 Dia do Diplomata - marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira Rádio Sociedade, atual Rádio MEC, é criada (100 anos) 21 Morte da cantora, compositora e ativista norte-americana Eunice Kathleen Waymon, a Nina Simone (20 anos) Realização de plebiscito para determinar a forma e o sistema de governo no Brasil (30 anos) Dia da Inconfidência Mineira - também conhecido como Dia de Tiradentes 22 Morte do compositor paulista Gastão Lamounier (130 anos) - em 1945, o Programa Lamounier passou a ser apresentado na Rádio Nacional; nessa época, sua carreira como apresentador de programas românticos na radiofonia carioca atingiu seu ponto mais alto Dia do Descobrimento do Brasil pelos portugueses Dia Internacional da Mãe Terra - o Dia da Terra ou Earth Day nos Estados Unidos é uma comemoração que foi iniciada em 1970, quando o senador Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional contra a poluição do nosso planeta. A ideia teve a adesão de vários países após 1990, e foi ratificada pela 80ª Assembleia Geral da ONU



*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.