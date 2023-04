Repórter fotográfico da Agência Brasil tem obra em exposição no Senado

O repórter fotográfico da Agência Brasil Marcelo Camargo participa da exposição fotográfica 8 de janeiro – Reflexões do Senado – 100 dias da invasão, que reúne 50 imagens do ataque ao Congresso Nacional, capturadas pelos olhares e lentes dos fotojornalistas credenciados que cobrem o dia a dia do Parlamento. Três fotos da mostra são de autoria de Camargo, que fez a cobertura fotográfica para a Agência Brasil dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no início do ano.

A abertura da exposição será nesta terça-feira (18), às 15h30, no Salão Negro do Senado Federal. O espaço estará aberto para a visitação do público de 19 a 26 de abril, das 8h às 18h. O objetivo da exposição é lembrar o ataque simbólico e concreto à democracia brasileira uma semana após a posse presidencial.