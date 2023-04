Quinteto Villa-Lobos celebra 60 anos no CCBB do Rio de Janeiro

O Quinteto Villa-Lobos comemora 60 anos de criação com uma programação especial semanal no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB-RJ). O evento começa hoje (24) e vai até o dia 12 de junho próximo, sempre às segundas-feiras. A classificação é de 12 anos e as atividades têm acessibilidade.

Os membros fundadores do grupo de sopro foram Celso Woltzenlogel (flauta), Paolo Nardi (oboé), Wilfried Berk (clarinete), Carlos Gomes de Oliveira (trompa) e Airton Lima Barbosa (fagote). Ao longo das seis décadas de existência, o quinteto de música erudita já teve diversos músicos como integrantes e nunca deixou de tocar e gravar.

“Um dos mais antigos conjuntos de câmara em atividade no país, o Quinteto nunca parou de funcionar, gravar e se apresentar ao longo de 60 anos. Os integrantes mudam, mas o quinteto permanece”, conta a produtora do evento, Ana Luisa Lima.

Ana Luisa esclarece que o quinteto foi criado para estabelecer um diálogo mais íntimo com a música brasileira: “Villa-Lobos compõe música erudita, mas ele bebe na cultura popular. O Quinteto nasce com esse objetivo de difundir a música de câmara, com raízes na música brasileira. O conjunto toca Bach, toca Mozart, mas ele nunca perdeu esse viés”.

O projeto comemorativo de aniversário terá convidados especiais para exaltar a música instrumental brasileira. Dentre os convidados estão o grupo Água de Moringa, Marcello Gonçalves, Henrique Cazes e Guinga. No repertório, músicas que fizeram parte da trajetória do grupo até aqui, além de composições próprias dos convidados.

Os concertos ocorrem sempre às 19h. Nesta segunda, o tema será Música Brasileira Revisitada, com o Quinteto Villa-Lobos instrumental. Já na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, o quinteto recebe o grupo Água de Moringa, com o tema Os Chorões e o Choro: a Primeira Música Instrumental Brasileira.

Já no dia 8 de maio, o grupo recebe Henrique Cazes e Marcelo Gonçalves, com o tema Villa-Lobos e Suas Influências. A programação completa pode ser acessada nas redes sociais do CCBB: Twitter, Facebook e Instagram.

Módulo educativo

A programação prevê também um módulo educativo, com uma aula especial (masterclass) de flauta, clarineta e trompa, no dia 15 de maio, às 19h, e um concerto didático com o Quinteto Villa-Lobos no dia 22 daquele mês, às 15h.

Os dois eventos ocorrerão na sala 26 do CCBB-RJ. São cerca de 150 lugares disponíveis para os concertos presenciais, 40 vagas para a masterclass e 80 vagas para o concerto didático. As ações formativas são gratuitas, após preenchimento de formulário de inscrição que está disponível no site da produtora do evento, Caseiras Produções Culturais.

Instituições de ensino poderão participar do concerto didático e formação de plateia inscrevendo seus alunos pelo e-mail producao@caseirasproducoes.art.br. Durante esse evento, os músicos montam e desmontam os instrumentos e contam histórias para o público escolar.

Os ingressos para os concertos, que custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), podem ser adquiridos pelo site do CCBB ou na bilheteria física do local.

O Quinteto Villa-Lobos tem grande relevância sociocultural e histórica para a música brasileira instrumental, tendo se apresentado nos principais festivais de música erudita no Brasil e no exterior. Atualmente, o grupo é formado pelos músicos Rodrigo Herculano (oboé), Aloysio Fagerlande (fagote), Paulo Sérgio Santos (clarineta), Philip Doyle (trompa) e Rubem Schuenck (flauta).

Durante a programação especial em comemoração aos 60 anos do quinteto, o clarinetista e diretor artístico do grupo Paulo Sérgio Santos será substituído por Cristiano Alves. Ele machucou a mão e não se apresentará no CCBB-RJ.