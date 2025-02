Garis do Rio recebem uniformes para enfrentar calor

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) informou que começou a distribuir as novas blusas confeccionadas em dry fit como parte do uniforme dos garis do Rio de Janeiro. O objetivo é que as camisas, confeccionadas com o mesmo tecido usado em roupas esportivas, tragam maior conforto térmico durante o verão carioca. O dry fit é uma mistura de tecidos sintéticos, como o poliéster ou poliamida e elastano, com a fibra bastante fina.

O uniforme mantém a logo da Comlurb e as faixas reflexivas, só muda o tecido, o mesmo utilizado nas blusas usadas pelos garis durante as Olimpíadas do Rio, em 2016.

Independentemente da função, os garis recebem sachê de protetor solar e boné ou chapéu legionário, que protege orelhas e pescoço, com proteção UV 50. Aqueles que atuam nas praias recebem óculos de sol com proteção UV. Os garis também recebem sacochila com garrafa plástica, que podem ser reabastecidas com água nos bebedouros das gerências.

As calças e os calçados permanecem os mesmos, seguindo as normas de segurança do trabalho. A calça comprida, que têm proteção UV e faixa refletiva para evitar atropelamentos, é indispensável, uma vez que os profissionais têm que estar protegidos de objetos descartados de maneira irregular, como garrafas de vidro e espetinhos de churrasco, entre outros.

Por questão de segurança física é obrigatório a todos, inclusive aos que atuam na praia, o uso do borzeguim (calçado de segurança em microfibra, com palmilha antiperfurante não metálica, hidrorrepelente - mais ergonômico e mais leve) e luvas.

Nos próximos dias, serão entregues mais camisas, dando prioridade aos garis das praias e os que vão atuar em blocos de carnaval.

A intenção é melhorar as condições de trabalho das equipes nas áreas mais quentes e de grande aglomeração de pessoas, face ao calor extremo.