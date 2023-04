Tiradentes: 1,6 milhão de veículos devem sair de SP por rodovias

Pelo menos 1,6 milhão de veículos devem circular pelas estradas administradas pelas 20 concessionárias fiscalizadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) durante o feriado de Tiradentes a partir desta quinta-feira (20).

O aumento do tráfego deve começar já na tarde de hoje. Os horários de maior movimento na saída para o feriado devem ser das 9h de quinta-feira (20) até as 13h de sexta-feira (21). No retorno, das 8h até as 20h de domingo (23).

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a expectativa da Ecovias é de que 240 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista. Serão implantados esquemas especiais para distribuir melhor o fluxo de veículos no feriado. O movimento deve aumentar ainda pela parte da manhã de quinta-feira (20) permanecendo com fluxo mais intenso durante toda a sexta-feira (21).

Poderão ser implantadas operações especiais como a 7x3 (sete pistas sentido litoral e três sentido capital). Já no retorno para a capital, a previsão é de que o fluxo seja intenso durante todo o dia no domingo (23).

Na Rodovia dos Tamoios (SP 099), cerca de 131 mil veículos deverão trafegar pela via de acesso ao litoral norte entre os dias 20 e 24. A previsão é de operação normal (2x2), com duas pistas para descer e duas pistas para subir a serra.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP 070), a expectativa da Ecopistas para o período é de que cerca de 435 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos, entre quinta-feira (20) e domingo (23). Em direção ao interior, o fluxo deve ser mais intenso a partir das 14h de quinta-feira (20) até as 13h de sexta-feira (21). Já no retorno, o fluxo de veículos deve aumentar a partir das 10h de domingo (23).

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, cerca de 456 mil veículos devem deixar a capital. Os horários de maior movimento estão previstos no sentido interior, das 9h às 13h de sexta-feira (21). No retorno à capital, é esperada concentração de veículos das 12h às 20h no domingo (23).

O Sistema Castello Branco-Raposo, no trecho operado pela ViaOeste, deve receber 365 mil veículos. Para viajar com mais tranquilidade, a orientação aos motoristas é evitar os horários de fluxo mais intenso nas rodovias: na quinta-feira (20), das 16h às 20h e na sexta-feira (21), das 8h às 12h. No retorno, no domingo (23), o maior fluxo de veículos deve ser entre 11h e 20h.

Terminais rodoviários

Segundo a Socicam (concessionária responsável pela gestão dos Terminais Rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara), entre quinta-feira (20) e sexta-feira (21), mais de 116 mil pessoas devem embarcar pelos três terminais rodoviários de São Paulo. Os destinos mais procurados são o litoral e o interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba.

Até o dia 24 (segunda-feira) a previsão é a de que mais de 448 mil passageiros passem pelos terminais rodoviários saindo e chegando à cidade de São Paulo. Na saída para o feriado entre quinta e sexta-feira serão disponibilizados 653ônibus extras para atendera demanda de passageiros, podendo aumentar esse número caso necessário.

A recomendação da Socicam para quem vai viajar de ônibus é a de que o passageiro escolha o transporte rodoviário regular; embarque somente nos terminais rodoviários oficiais; caso não seja possível realizar a compra online antes de se deslocar ao terminal rodoviário o passageiro deve entrar em contato com a empresa de ônibus que deseja viajar para checar a disponibilidade de passagens e opções de datas e horários; caso a tenha algum sintoma relacionado à covid-19 o passageiro deve entrar em contato com a empresa para remarcar a viagem. O passageiro deve ainda portar um documento com foto para embarcar.

Crianças e adolescentes menores de 16 anos precisam de autorização para viajar desacompanhados ou com terceiros. O limite de bagagem é o de 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos demais passageiros.

A Socicam recomenda ainda que a bagagem seja identificada com etiqueta contendo nome completo e telefone e que o viajante chegue com 30 minutos de antecedência ao horário marado na passagem.